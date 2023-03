Amsterdam The Style Outlets opent gratis expositieruimte voor lokale kunstenaars

Vanaf deze week is er in Amsterdam The Style Outlets een co-working space te vinden, waarin elk kwartaal een nieuwe kunstenaar zijn of haar werk tentoon kan stellen. Het outletcentrum wil op deze manier iets teruggeven aan de gemeenschap en een bijdrage leveren aan de lokale kunst- en cultuurscene.

De opening

Vandaag was de feestelijke opening van de nieuwe ruimte. Naast Marcel Herben, Centrum Manager van Amsterdam The Style Outlets, was de eerste exposerende kunstenaar Flavio Santos aanwezig en ook wethouder Marja Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer die het initiatief een warm hart toedraagt.

Flavio Santos, de eerste kunstenaar die mag exposeren, zegt over deze actie: "Ik ben ongelooflijk blij en dankbaar om mijn werk tentoon te mogen stellen in de co-working space van Amsterdam The Style Outlets. Dit is, vooral voor beginnende artiesten zoals ik, een geweldige kans om mijn werk aan een groter publiek te tonen en ik hoop dat het inspirerend is voor andere kunstenaars en bezoekers."

Lokale kust- en cultuurscene

Met het initiatief ondersteunt Amsterdam The Style Outlets de lokale kunst- en cultuurscene. Door kunstenaars de mogelijkheid te bieden om hun werk gratis tentoon te stellen kunnen zij hun werk namelijk onder de aandacht brengen bij een groter publiek.

Marcel Herben, Centrum Manager van Amsterdam The Style Outlets: "Wij zijn verheugd om deze co-working space te lanceren en op deze manier iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in onze samenleving en we kijken er dan ook ontzettend naar uit om alle mooie kunst van de lokale kunstenaars hier tentoon te mogen stellen."

Co-working space

Het openen van de ruimte is niet alleen een geweldige gelegenheid voor kunstenaars om hun werk onder de aandacht te brengen, maar ook voor ondernemers, freelancers en alle andere flexwerkers is er de mogelijkheid om te werken in een inspirerende en creatieve omgeving. De co-working space biedt plaats aan 15 tot 20 mensen en is gratis te gebruiken.

Door kunst en cultuur te integreren in het winkelcentrum biedt het outletcentrum een unieke en inspirerende omgeving voor mensen die naast een dagje uit of winkelen, op zoek zijn naar een plek om te werken en anderen te ontmoeten.

Aanmelden als kunstenaar