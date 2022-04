Amsterdenim op zoek naar financiering voor doorstart

Op de Groeiborrel van 2 maart j.l. kreeg Amsterdenim, het iconische kledingmerk uit Amsterdam Noord, de prijs uitgereikt voor het MKB-Amsterdam ‘Product van het Jaar’. Meteen daarna maakte Ewout Key Rameijer, mede-eigenaar en directeur van Amsterdenim, bekend dat het bedrijf voorlopig stopt met haar activiteiten. We spraken met Rameijer over dit besluit en over de mogelijkheden om door te starten.

Gezocht: partners en een half miljoen euro

“Maart was heel hectisch”, verzucht Rameijer. “De beslissing om te stoppen was rigoureus en noodzakelijk”. Rameijer benadrukt dat het bedrijf niet failliet is, integendeel. “Het bedrijf is gezond en schuldenvrij. De merknamen zitten in een aparte BV en we verkopen onze bestaande voorraden gewoon door via Zalando. We zijn alleen gestopt met de dagelijkse operaties, omdat we geen financiering rond kregen om groei mogelijk te maken.” Amsterdenim is op dit moment in gesprek met meerdere geïnteresseerde partijen om de doorstart mogelijk te maken. “De belangstelling komt uit heel verschillende hoeken”, volgens Rameijer. “Voor mij zou het ideaal zijn als we een combinatie van cash en partnerships met een productie- en een retailpartner kunnen binnenhalen. Qua investering hebben we minimaal 500.000 euro nodig.”

Zo snel mogelijk weer naar de beurs

Rameijer verwacht dat Amsterdenim – zodra er een nieuwe ronde financiering binnen is – in juli weer op de beurzen kan staan met de wintercollectie 2022, Hoe dat zo snel weer mogelijk is? “In de afgelopen jaren hebben we de collecties bewust kleiner gemaakt. Normaal hadden we 100 styles per collectie, dat aantal hebben we teruggebracht naar 50. We hebben nu dus heel veel nieuwe ontwerpen klaarliggen, net zoals Prince, die had ook een kluis vol met liedjes liggen. En er zijn bestaande ontwerpen die heel populair zijn, maar nu uitverkocht. Met één telefoontje naar Italië krijgen we die zo weer aangeleverd en verkocht.”

Links: Douwe Bob, Rechts: Ewout Key Rameijer - Fotograaf: Tim Kasper

‘We zijn een merk, geen winkel’

Amsterdenim maakte van 2016 tot 2020 een explosieve groei door, maar door de coronamaatregelen zakte de retailvraag compleet in. Dit compenseerde het bedrijf door te focussen op online verkoop. “We zijn van een merk een webwinkel met eigen productie geworden”, vertelt Rameijer, “en de webshop heeft ons zeker door de coronatijd heen geholpen. We hebben huur, salarissen en belastingen normaal door kunnen betalen, maar we bleven hangen in een overlevingsstand. Er was geen geld beschikbaar voor groei. Dat was frustrerend en leidde tot ons besluit om te stoppen.’

“Amsterdenim is een merk, geen winkel”, legt Rameijer uit. “De website was altijd een visitekaartje, geen verkoopkanaal. Mensen denken dat het runnen van een webshop iets makkelijks is, maar e-commerce is een vak apart. Je moet er heel veel tijd en moeite in stoppen om de concurrentie met de grote e-combedrijven aan te gaan. Als merk moet je dat niet doen als je daar niet 100% op focust. En een webshop is heus niet oneindig schaalbaar, die wordt ook beperkt door je fysieke organisatie en de continue beschikbaarheid van nieuwe producten.” Toch was Amsterdenim in staat om ook de webverkoop succesvol te doen. “De service van Zalando is moeilijk te evenaren, zegt Rameijer, “maar we hebben echt hele goeie reviews gekregen via Trustpilot voor onze webverkoop (redactie: 1.054 reviews met een score 4.8/5). Ik ben heel erg trots op mijn team.”

Met een knal de deur uit

Op 15 april houdt Amsterdenim een afscheidsfeestje. Dat lijkt een ongewone actie en Rameijer kreeg commentaar ‘waarom dat nou moest’. Maar voor hem is het geen discussie. “Rebelsheid zit in ons DNA, we zoeken altijd de grens op. En dus gaan we er met een knal uit. Dit feestje is voor mijn collega’s, die staan in hun laatste maand allemaal keihard te werken. En voor alle modellen, fotografen en creatieven die Amsterdenim een warm hart toedragen en ons altijd helpen met mooie foto’s en gave video’s. Als merk ligt onze kracht in het ontwerpen van mooie collecties en in het verzinnen en vormgeven van producten met echte verhalen. Organische marketing, dat is waar we goed in zijn, dat hebben we bewezen. En daar wil ik nu in investeren.”

Fotograaf: Tim Kasper