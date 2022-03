Amsterdenim wint met spijkerbroek Product van het Jaar 2021

Amsterdam heeft tijdens de Groeiborrel van MKB-Amsterdam Product van het Jaar 2021 gewonnen, zo blijkt uit een persbericht. Vorige week nog maakte Amsterdenim bekend het merk stop te zetten. De bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd was met een maand uitgesteld vanwege de lockdown, waardoor het nieuws nu kwam na de bekendmaking van Amsterdenim.

”Amsterdenim heeft van een simpele spijkerbroek een echt Amsterdams product gemaakt. Amsterdammers maken door het dragen continue promotie voor hun stad. Voor binnenlandse- en buitenlandse toeristen is het een mooi, bruikbaar souvenir om het Amsterdamse gevoel vast te houden in hun eigen stad of streek. Daarmee maken ze wereldwijd promotie voor onze prachtige stad. Amsterdenim is Amsterdam. Hulde voor dit creatieve product-idee en het team in het atelier in Amsterdam Noord.”

De jeans van Amsterdenim bevat meerdere details die naar Amsterdam refereren. Zo zijn de drie andreaskruizen uit het wapen van Amsterdam verwerkt in de knopen van de spijkerbroek.