Andam Award: Nederlands merk Maeden finalist voor accessoiresprijs

De 2024 Andam Awards hebben een Nederlands en Belgisch tintje. Twee van de finalisten voor de Grand Prize komen uit België. Ontwerpers Meryll Rogge en Marie Adam-Leenaerdt maken kans op de prijs, zo meldt WWD exclusief. Bij de accessoires is een Nederlands tintje te vinden, namelijk het merk Maeden.

Rogge is al eerder genomineerd geweest voor een belangrijke modeprijs. Zo was ze in 2022 semi-finalist voor de LVMH Prize, maar viel ze uiteindelijk buiten de boot bij de selectie voor de finalisten. Rogge startte in 2019 haar eigen unisex merk. Daarvoor werkte ze onder andere bij Dries van Noten en Marc Jacobs.

Adam-Leenaerdt is momenteel genomineerd voor nog een prijs. Ze dingt namelijk mee voor de LVMH Prize van 2024. Ze maakte vorig jaar haar debuut op het officiële schema van Paris Fashion Week en toonde in haar show een vleugje humor.

De twee Belgen nemen het in de strijd voor de Grand Prize bij de 2024 Andam Awards op tegen Christopher Esber, het merk 3.Paradis (opgericht door Emeric Tchatchoua), het merk Ruohan (door Ruohan Nie) en Charles Jeffrey Loverboy. De zes finalisten maken kans een geldprijs ter waarde van 300.000 euro. Ook is er een geldprijs voor de tweede plaats, diegene ontvangt 100.000 euro. Wie de winnaar is moet blijken tijdens de awardceremonie op 27 juni.

Naast de Grand Prize worden ook nog enkele andere prijzen uitgereikt die dag. Zo is er de Accessoires Prize en Pierre Bergé Prize. Bij de accessoires is ook een Belgische ontwerper te vinden, namelijk Sarah Levy. Voor de prijs dingt ook een Nederlander mee, namelijk Christian Heikoop met het merk Maeden.