ANDAM maakt jury bekend voor 2021-editie

De 32e editie van de ANDAM-prijs, de National Association for Fashion Arts, nadert snel. De door de jury geselecteerde shortlist van finalisten wordt eind mei bekendgemaakt. Op donderdag 1 juli presenteren de finalisten hun dossiers aan de jury, die op basis van de creatieve en innovatie aard van de dossiers de winnaars van 2021 kiezen.

Dit jaar zal de ANDAM in totaal 500.000 euro prijzengeld uitkeren om de ontwikkeling van vier jonge bedrijven te steunen en hen de mogelijkheid geven om zich in de mode-industrie in Frankrijk of daarbuiten te vestigen.

Na de benoeming van Cédric Charbit als 'Mentor du Grand Prix de 2021', maken voorzitter van ANDAM Guillaume Houzé en uitvoerend directeur van ANDAM Nathalie Dufour de lijst van de vaste jury voor 2021 met de uitgenodigde leden bekend.

Vaste en uitgenodigde juryleden 2021

De vaste juryleden van 2021 : Francesca Bellettini, Directeur en CEO, Saint Laurent

Riccardo Bellini, Directeur en CEO, Chloé

Cédric Charbit, Directeur en CEO, Balenciaga

Sophie Delafontaine, Artistiek directeur, Longchamp

Guillaume de Seynes, Algemeen directeur, Hermès

Nathalie Dufour, Algemeen directeur, ANDAM

Giovanna Engelbert, Modejournalist, styliste en artistiek directeur van Swarovski

Guillaume Houzé, Directeur beeld en communicatie en directielid, Groupe Galeries Lafayette

Stefano Martinetto, Oprichter en Algemeen directeur, Tomorrow

Frédéric Maus, Algemeen directeur, WSN

Sébastien Missoffe, Vice-voorzitter en directeur, Google France

Bruno Pavlovsky, Voorzitter modeactiviteiten, Chanel

François-Henri Pinault, Voorzitter/Algemeen directeur, Kering

François Quintin, Directeur Beeldende Kunst, DGCA, minister van Cultuur

Clarisse Reille, Algemeen directeur, DEFI

Renzo Rosso, voorzitter, OTB

Catherine Spindler, Merk Directeur, Lacoste

Sidney Toledano, Voorzitter/Algemeen directeurLVMH Fashion Group

Delphine Viguier-Hovasse, Algemeen directeur Internationaal, L’Oréal Paris

Uitgenodigde leden jury 2021: Marie Chaix Consultante Mode

Lou Doillon, Schrijver, Componist, Tekenaar et Actrice

Kerby Jean Raymond, Oprichter, Pyer Moss, Your Friends in New York

Suzanne Koller, Directeur Mode, M Le Monde

Chris Lee, Kunstenaar, Componist, Actrice

Linda Loppa, Mode consulent et onderzoeker

Lalisa Manobal, kunstenaar

Dame Nathalie, Mede-oprichter en partner, Imaginary Ventures MASSENET Fondatrice, Net-A-Porter

Pierre A. M’Pelé, Journalist

Chioma Nnadi, Journalist, Vogue.com

Phoebe Philo, Artistiek directeur

Sally Singer, Directeur Mode, Amazon

Doville Drizyte, Creatief directeur

Juergen Teller, fotograaf

