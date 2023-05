Angelina Jolie hint op nieuw duurzaam modemerk

Actrice en regisseuse Angelina Jolie kondigt een nieuw doelgericht duurzaam modemerk dat zal dienen als een ‘plek voor creatieve mensen om samen te werken met een bekwame en diverse familie van deskundige kleermakers, patroonmakers en ambachtslieden van over de hele wereld’.

De nieuwe modeonderneming heet Atelier Jolie. Op de website van het merk zegt Jolie in een open brief: “Mode is een kunst waarmee ik in de loop der jaren heb kunnen spelen. Ik heb kleding ontworpen en over vormen geleerd met veel van de beste kleermakers.”

“Ontwerpers schetsen of keuren vaak ontwerpen goed, maar het zijn de kleermakers die het verschil maken en met wie ik echt graag samenwerk. Toch krijgen deze makers zelden de roem en het respect dat ze verdienen.”

Jolie voegt eraan toe dat haar label, dat in de herfst wordt gelanceerd, een ‘plek om plezier te hebben is. Om in vrijheid je eigen ontwerpen te maken. Om jezelf te ontdekken’.

Op Instagram deelde Jolie dat ze de mode-industrie wil democratiseren door klanten toegang te geven tot een collectie voor opkomende ontwerpers en ambachtslieden. Daarnaast zal Atelier Jolie een inclusieve online bron worden voor het vinden van kleermakers, die gebruikmaken van gecureerde deadstock en vintage materialen ‘om one-of-a-kind items te creëren die persoonlijke creativiteit en doelen belichamen’.

Het merk zal alleen restanten van hoogwaardig vintage materiaal en deadstock gebruiken. Daarnaast voegt het merk eraan toe dat het consumenten zal aanmoedigen om stukken uit hun eigen garderobe te repareren en te upcyclen ‘om ze een nieuw leven in te blazen, de pasvorm te perfectioneren en hoogwaardige erfstukken met persoonlijke betekenissen te creëren’.

“We hopen een community van creativiteit en inspiratie te creëren, ongeacht de sociaal-economische achtergrond”, vervolgt Jolie in de brief. “We zullen de mensen die een rol spelen in elke creatie in de schijnwerpers zetten. We zullen een divers team samenbrengen, inclusief stageplaatsen voor vluchtelingen en andere getalenteerde, ondergewaardeerde groepen, met waardige posities op basis van vaardigheden. Terwijl we werken met ambachtslieden en makers van over heel de wereld, hopen we de rijkdom van hun culturele erfgoed te helpen delen en de ontwikkeling van hun eigen bedrijven te ondersteunen.”

Jolie voegde eraan toe dat de onderneming in de herfst van start zal gaan, maar gaf geen details over het product en de richting, en sloot de brief af met: “Het is allemaal nieuw, en ik ben meer een kunstenaar dan een zakenvrouw… Heb geduld. Ik hoop dit samen met jullie te laten groeien.”