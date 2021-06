Angelo Moretti Jewelry lanceert nieuwe lijn

Alsof het nog niet genoeg was, pakt Angelo Moretti deze winter uit met een nieuwe lijn: AM DE LUXE

Waarom hebben jullie een tweede lijn gelanceerd?

Onze basic collectie bestaat voor 99 procent uit hars en acetaat. Het zal altijd onze core business blijven. Ook dit seizoen brengen we weer 8 capsule collecties uit volgens de laatste trends in de mode. We zijn heel blij met het resultaat en de voorverkoop is net gestart , de reacties zijn zeer positief!

Door Corona zijn we extra gaan nadenken over onze business case. Zitten we juist, hoe kunnen we groeien, vragen die iedereen zich wel gesteld zal hebben. Met onze collectie hebben we reeds een groot bereik, maar ik speelde al langer met het idee om er iets helemaal anders bij te doen, het moest vergenoeg afstaan van wat we al deden maar wel hetzelfde doelpubliek bereiken. Het idee om met totaal andere materialen te werken sprak me enorm aan. Het moest voldoen aan dezelfde regels, duurzame materialen, handgemaakt, puur…

Wat is het uiteindelijk geworden?

AM DE LUXE bestaat uit 18K verguld gouden oorbellen en ringen, bezet met Swarovski steentjes en zoetwater parels, 1 voor 1 unieke stukken, net zoals onze andere collectie is deze ontworpen in België met productie in Italië.

Zijn de sieraden hooggeprijsd?

Nee, dat valt mee. Als je weet dat elk stuk met de hand gemaakt is en de materiaalkeuze die we gebruiken. De prijzen varieren van €79 tot €129.

Kun je iets over het merk vertellen voor de mensen die jullie collectie niet kennen?

Angelo Moretti jewelry is een Belgisch label. We ontwerpen in België en onze kantoren en showroom liggen in Antwerpen. Alles wordt gemaakt bij onze producenten in Italië en dit gebeurt onder het duurzaamheidslabel. We werken hoofdzakelijk met hars en acetaat, wat zeer licht is om te dragen. Elk stuk is door ons ontworpen en gemaakt. We volgen de trends en spelen daarop in. Het is een zeer grote collectie met ongeveer 400 stuks ieder seizoen. Het is ook een totaal collectie, van kleine oorbellen tot statement kettingen, armbanden en ringen. We proberen zo de unieke stijl van elke vrouw samen te vatten. Deze collectie varieert van €19 tot €129.

Waar is jullie collectie te vinden?

Hoofdzakelijk bij de betere accessoire winkels, damesboetiekjes en lifestyle winkels. Maar we zien ook dat kappers, schoonheidssalons en opticiens hun weg beginnen vinden naar ons.

Hoe verloopt jullie expansie?

Goed. Ondanks dat het geen makkelijk jaar was door corona, hebben we toch een mooie groei neergezet. Hoofdzakelijk zitten we in België en Nederland. Spanje en Portugal beginnen stilaan ook te lopen en onze eerste klanten in Rusland en USA hebben we binnengehaald deze zomer.

Wat zijn jullie verdere plannen?

Onze thuisbasis België en Nederland versterken, en verder kijken we stap voor stap hoe we binnen Europa kunnen groeien. Het was een echte uitdaging het afgelopen jaar maar we kijken positief naar de toekomst. We hebben er zin in!

Waar kunnen geinteresseerden terecht als ze willen aankopen?

Op www.angelomoretti.be is alle info van onze sales managers per regio te vinden. Mailen naar info@angelomoretti.be kan ook altijd.