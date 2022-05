Anna + Nina ontwerpt collectie interieuraccessoires voor Moda Operandi

Het Nederlandse merk Anna + Nina heeft een collectie homewear-producten ontworpen voor de Amerikaanse online retailer Moda Operandi, zo is in een persbericht te lezen. Anna + Nina maakt gewoonlijk sieraden, kleding, cadeaus en interieurartikelen voor een grotendeels Europees publiek.

De collectie bestaat uit onder meer beschilderd keramiek servies, kaarsen en kandelaars, en bedrukt tafellinnen. De collectie is niet alleen nieuw voor Moda Operandi, maar bracht ook innovatie naar Anna + Nina. Voor de collectie werd gewerkt met technieken die binnen het merk nog niet eerder werden gebruikt, zoals blokdruk op textiel. De collectie combineert de ‘nonchalante en stijlvolle persoonlijkheid’ van Anna + Nina met de ‘elegante charmes’ van Moda Operandi, zo staat in het persbericht.

De collectie biedt Anna + Nina de mogelijkheid zich in de Verenigde Staten, de thuisbasis van Moda Operandi, aan een groter publiek te laten zien. “We zijn verheugd onze collectie met Moda Operandi in de VS te lanceren,” aldus Anna de Lanoy Meijer, medeoprichter van Anna + Nina. “Als onafhankelijk Nederlands merk is het een eer om voor het eerst homewear-ontwerpen te creëren voor een grotere markt.”

De prijzen van de collectie variëren van 39,95 euro voor een keramieken dienblad tot 159,95 euro voor een set van vier dinerborden. De collectie is internationaal via de websites van Moda Operandi en Anna + Nina te verkrijgen. Anna + Nina heeft, behalve een webshop, twee fysieke winkels in Amsterdam en een in Antwerpen.