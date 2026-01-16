Another-Label introduceert nieuwe prijsstrategie en versterkt concurrentiepositie van zelfstandige retailers

Another-Label introduceert een aangescherpte prijsstrategie waarmee het merk inspeelt op een duidelijk gat in de markt: eigentijdse collecties met een herkenbaar handschrift en hoogwaardige kwaliteit, tegen commercieel sterke prijzen. Met deze stap creëert Another-Label nieuwe kansen voor retailers om sneller te draaien, breder in de markt te opereren en effectiever te concurreren met verticale spelers.

De nieuwe prijsstrategie stelt retailers in staat om met aantrekkelijke consumentenprijzen te werken, zonder concessies te doen aan uitstraling, kwaliteit of marge. Another-Label ziet hierin een belangrijke impuls voor de huidige markt, waarin zelfstandige retailers steeds vaker de strijd moeten aangaan met ketens en verticalen.

Credits: Another Label

“Wij zagen ruimte in een segment waar design, draagbaarheid en kwaliteit samenkomen met scherpe prijzen,” aldus Lotte Lampe oprichter en directeur Another-Label. “Dat handschrift zat al in onze collectie. De uitdaging was om dit commercieel slimmer neer te zetten, en dat is heel goed gelukt in onze nieuwe FALL/WINTER 2026 collectie.”

Snellere omloopsnelheden en bredere marktdekking

Door nauwe samenwerking met haar vaste fabrikanten is het Another-Label gelukt om de prijsniveaus structureel te verlagen, zonder in te leveren op materiaalkeuze, pasvorm of afwerking. Het resultaat is een collectie met een aantrekkelijk instap- én middenprijsniveau, gericht op hogere omloopsnelheden en een bredere doelgroep.

Credits: Another Label

Voor retailers betekent dit:

Meer commerciële slagkracht op de winkelvloer

Betere concurrentiepositie ten opzichte van verticalen

Snellere rotatie en minder prijsdruk in de sale

Strategische keuze voor de lange termijn

Met deze stap onderstreept Another-Label haar commitment aan de wholesale-markt. Het merk kiest bewust voor een strategie waarin samenwerking met retailers centraal staat en waarin commerciële haalbaarheid hand in hand gaat met merkidentiteit.

Credits: Another Label

Another-Label zal de nieuwe prijsstrategie vanaf FW26 volledig doorvoeren binnen haar collecties.

De nieuwe collectie is te zien op de Modefabriek, 18 + 19 Januari, stand 112. www.another-label.com

Fall 26 lookbookfoto's & Fall 26 Effortless Combination's video