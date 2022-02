Another-Label lanceert vazencollectie met Studio Amy van der Horst

Amsterdams modelabel Another-Label heeft de handen ineen geslagen met Studio Amy van der Horst. De twee lanceren een limited vazencollectie.

De serie bestaat uit drie stijlen handgemaakte vazen. Van elke stijl is er een limited oplage van vijf stuks. De serie is zo ontworpen dat de vazen aan elkaar verbonden kunnen worden. Ook ontstaat er een spel van figuren als de vazen achter elkaar worden gezet. Elke vaas heeft een uitgesproken geometrische vorm en is uitgevoerd in een zachte kleur.

De vazencollectie is vanaf dinsdag 22 februari beschikbaar via Another-Label.