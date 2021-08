Anotherwoman: ‘De lentecollectie 2022 was een feest om te maken’

Mooie materialen, verrassende texturen en vooral: veel kleur. Dát is waar veel mensen naar verlangen na deze uitdagende periode. Anotherwoman speelt op deze behoefte in met de lente- en zomercollecties 2022, die door retailers met veel enthousiasme worden onthaald.

De retailbranche heeft lastige tijden achter de rug. Toch, of misschien wel juist daarom, besloot het team van Anotherwoman een collectie te maken waar het plezier vanaf te lezen valt. “We dachten: we gaan ons niet inhouden door huispakken en veredelde pyjama’s te maken. We gaan er gewoon voor! Ontwerpen zonder rem erop, en dan zien we wel”, vertelt Caro de Meijer van Sarto Fashion.

Fris handschrift

“Om ons heen zien we constant mooie materialen, kleuren en stoffen. Het is heerlijk om daarmee aan de slag te gaan en je niet te laten beperken door maatregelen en de buitenwereld”, vervolgt De Meijer. Anotherwoman is een Nederlands merk voor modebewuste vrouwen, dat bekend staat om zijn casual- en vrouwelijke collectie. Sinds voorjaar 2020 is een nieuw stylingteam ingezet. Het begon met een compacte voorjaarscollectie met twee thema’s. De najaarscollectie werd – nota bene in coronatijd – uitgebreid naar drie thema’s. Ook die collectie werd goed ontvangen: mensen spraken erover en waren enthousiast over het nieuwe handschrift van Anotherwoman.

Rijke stoffen

De focus ligt bij Anotherwoman op hoogwaardige, natuurlijke en duurzame materialen en een mooie pasvorm. De missie is om kleding te ontwerpen die lang blijft boeien én mooi blijft. De kleurrijke lentecollectie 2022 was volgens De Meijer ‘een feest om te maken. “Nóg mooier is de waardering die we krijgen vanuit de markt. Het inkoopseizoen is in volle gang, met goede resultaten. We zien voormalige klanten terugkomen en bestaande klanten die hun orders vergroten. Dat geeft een kick!” Kenmerkend voor de lentecollectie 2022 is het rijke stoffenbeeld. Effen materialen hebben veelal structuur door crinckle- en seersuckereffecten of door het gebruik van slubgarens. Fijngebreide pullovers zijn soms voorzien van lurex, wat zorgt voor een subtiele sprankeling. Zo ontstaat een spannend spel van mat en glanzend, grof en verfijnd.

Veelzijdige collectie

De kracht van Anotherwomen is dat iedere winkelier het merk op zijn eigen manier voor het voetlicht kan brengen. Retailers weten vaak precies waar hun vaste klanten naar op zoek zijn en kunnen de collectie daarop afstemmen, vertelt De Meijer. “Op de cover van ons lookbook draagt het model een geprinte broek en een trui met een ander dessin. Zelf ben ik toevallig dol op het mixen van dessins, maar dat geldt uiteraard niet voor iedereen. Daarom zorgen we dat er voldoende alternatieven zijn om uitgesproken looks zoals deze net wat ingetogener te maken. Zo kan die geprinte broek ook worden gecombineerd met een effen top in een bijpassende kleur. Op de manier kunnen retailers een wat progressiever beeld neerzetten of juist een wat rustiger totaalbeeld, afhankelijk van het type consument dat zij bedienen.”

Blijven verrassen

Vrijwel alle items in de collectie van Anotherwoman hebben een verkoopprijs onder de honderd euro. Een enkele keer zit er een jasje tussen dat net iets hoger geprijsd is, waarbij gelet wordt op een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Meijer streeft naar een collectie waarbinnen alle individuele items overeind blijven. Met andere woorden: dat alle losse items sterk zijn, ook de basics, én dat deze stukken onderling goed te combineren zijn. “We willen tegemoet komen aan de verwachting van de klant, maar ook verrassen! Dat doen we door af en toe grenzen op te zoeken en soms net twee stapjes verder te gaan. Zodat klanten die onze showroom bezoeken naar huis gaan en denken: wauw, we hebben echt weer iets nieuws gezien.”

Vanaf oktober start de verkoop van Anotherwoman zomer 2022, een compacte na-collectie, waarin onder meer aandacht is voor 100% linnen.

Lees meer over Antoherwoman op de merkpagina: fashionunited.com/companies/anotherwoman

Bij Sarto Fashion kunt u tevens terecht voor de merken Roberto Sarto en Poools. Kijk voor meer informatie op: www.sartofashion.nl