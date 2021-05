Anthlay Sohilait: “JD Sports heeft mij veel kansen gegeven om door te groeien”

Het Britse JD Sports is al meer dan dertig jaar een toonaangevende internationale retailer in sneakers, sport- en casual kleding. In Nederland veroverde het merk de afgelopen jaren snel terrein: het bedrijf heeft inmiddels 27 filialen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht en Eindhoven.

Anthlay Sohilait heeft inmiddels verschillende functies bekleed binnen JD Sports. Hij begon als Store Manager en groeide in korte tijd door tot Area Sales Manager voor de regio Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Een functie die hij met veel plezier vervult, en hij heeft nog steeds groeiambities binnen het bedrijf. FashionUnited spreekt met Sohilait over risico’s nemen, de kracht van Brand Marketing en over hoe het is om deel uit te maken van een snelgroeiende, toonaangevende Sports en Fashion Retailer.

Wat is de core business van JD Sports?

“Het verkopen van schoenen, kleding en accessoires voor mannen, vrouwen en kinderen. Wij spreken dus een zeer brede doelgroep aan. Consumenten shoppen graag bij JD Sports, omdat het een trendy winkel is met verschillende bekende merken onder één dak, waar je een complete outfit kunt scoren. Dat maakt ons onderscheidend in de winkelstraat. Het product verkoopt zichzelf.”

Brand Marketing speelt een grote rol, hoe zie je dat terug?

“Beleving staat centraal bij JD Sports, het visuele aspect is heel belangrijk. Dat maakt deel uit van de missie van het bedrijf en je ziet het terug in de winkelconcepten, met de flagshipstore in Amsterdam als ultieme eyecatcher. We zijn een echt highstreet-merk dat hoog scoort als het gaat om presentatie.”

Sinds wanneer werk jij bij JD Sports?

“Ik ben hier acht jaar geleden komen werken. Daarvoor werkte ik bij een andere bekende retailketen waar ik graag wilde doorgroeien, maar dat zat er niet in. JD Sports heeft mij toen met open armen ontvangen en mij alle kansen geboden om me verder te ontwikkelen. Je moet het overigens wél zelf doen en waarmaken – en dat vind ik ook heel belangrijk. Omdat we een snel groeiend bedrijf zijn, zijn er veel doorgroeimogelijkheden. En dat geldt zeker niet alleen voor mij, maar vooral ook voor de verkoopmedewerkers die werkzaam zijn binnen JD Sports. Ambities worden gezien, dat is zo mooi aan dit bedrijf.”

Welke functies heb je bij JD Sports bekleed?

“In 2013 begon ik als Store Manager in de winkel in Leiden. Dit was een nieuwe functie voor mij, en daarom een hele mooie kans. Een half jaar later opende onze winkel in Rotterdam. Na een interne sollicitatie werd ik daar aangenomen als Assistent Storemanager. Die functie heb ik twee maanden bekleed en toen viel de Store Manager uit, waardoor die positie vrij kwam. Ruim een jaar heb ik toen de functie van Store Manager overgenomen. Vervolgens opende in 2015 onze flagshipstore in Amsterdam. Sinds mei 2016 heb ik verschillende functies gehad als Area Sales Manager: eerst was ik verantwoordelijk voor zeven winkels, daarna kreeg ik de regio Amsterdam erbij en toen Utrecht. Al met al een heleboel stappen in relatief korte tijd.”

En je hebt steeds groeiambities binnen het bedrijf?

“Jazeker, de volgende stap die ik voor ogen heb is om Regional Manager te worden. Je geeft dan leiding aan de verschillende Area Sales Managers. Een functie met nog meer verantwoordelijkheid, dus dat spreekt me aan. Het idee dat er telkens groeimogelijkheden zijn, dat er steeds weer uitzicht is op nieuwe kansen, vind ik heel belangrijk. Ongeacht hoe lang het duurt voordat ik die functie krijg, want ik vind mijn huidige baan geweldig en ga dagelijks met plezier naar mijn werk.”

Ben je je ervan bewust dat jouw succesverhaal een inspirerend voorbeeld is?

“Ik zou het geweldig vinden als mijn verhaal een motivatie is voor collega’s of anderen die een vergelijkbaar pad willen doorlopen. En zoals ik al eerder zei, ben ik niet de enige die bij JD Sports zoveel kansen heeft gekregen, en ook zeker niet de laatste. Eén van mijn collega’s, die Area Sales Manager is van een andere regio, is net als ik begonnen als Store Manager in de winkel.”

Hoe is het om deel uit te maken van een snel groeiend bedrijf?

“JD Sports blijft groeien, er komen steeds meer winkels bij. Dat maakt het heel dynamisch. Wat ik persoonlijk ook erg mooi vind is dat een deel van het verdiende geld weer wordt terug gestoken in het bedrijf, door te herinvesteren. Zo nam JD Sports recentelijk een Amerikaanse schoenenketen over en is er recent een winkel geopend in New York.”

Tot slot: welk carrièreadvies wil je aan anderen meegeven?

“Dat het soms goed is om een sprong in het diepe te wagen. De overstap naar JD Sports was de beste gok van mijn leven. Een functie als Area Sales Manager heb ik altijd geambieerd. Dat dit zo snel al zou lukken had ik nooit gedacht! Dus ik zou zeggen: volg je hart, ga uit van je eigen kunnen en durf soms een risico te nemen. In mijn geval heeft dat heel goed uitgepakt.”