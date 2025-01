Anthropologie lanceert nieuw resortwear merk

Anthropologie Group, onderdeel van het URBN-portfolio, lanceert een nieuw resortwear merk dat het hele jaar door vakantieklare stijlen aanbiedt. Dit blijkt uit een persbericht.

Samenvatting Anthropologie lanceert Celandine, een nieuw vakantiekledingmerk met een zorgvuldig geselecteerde collectie kleding, zwemkleding, accessoires en schoonheidsproducten.

Celandine is ontworpen om in te spelen op de groeiende vraag naar betaalbare vakantiekleding, wat blijkt uit een stijging van 97 procent in zoekopdrachten naar vakanties en een stijging van 29 procent in zoekopdrachten naar vakantiegerelateerde artikelen.

De lancering van het merk wordt ondersteund door een uitgebreide marketingcampagne, waaronder een pop-up in Miami Beach, een samenwerking met United Airlines en een samenwerking met het ijsmerk Aubi & Ramsa.

Het nieuwe merk heet Celandine, vernoemd naar de felgele bloem die opengaat door warmte. Het merk biedt een zorgvuldig samengestelde selectie vakantiebenodigdheden, van jurken en bijpassende sets tot badkleding, strandkleding, accessoires, huidverzorging en beautyproducten.

Het label wordt in eigen huis en exclusief voor Anthropologie ontworpen en zal speelse kleuren en prints, nieuwe texturen, ademend gaas en linnen stoffen laten zien die een scala aan gevoeligheden bieden, van preppy tot sensueel, om "de geest van avontuur en ontspanning te weerspiegelen".

Holly Thrasher, Chief Merchandising Officer van Anthropologie 'Women's and Weddings', zegt in een verklaring: "We hebben enorm veel succes geboekt in onze categorieën vakantie- en resortkleding, met name in de zwemkleding, die jaar op jaar een dubbele groei liet zien.

"Nu reizen steeds populairder wordt, zijn onze klanten op zoek naar items die hen helpen er geweldig uit te zien en zich geweldig te voelen, waar ze ook heen gaan. Celandine vult deze leemte en biedt een zorgvuldig samengestelde collectie die zowel alledaagse als vakantiemomenten tot leven brengt."

De lancering vindt plaats op het moment dat Anthropologie meldt dat het aantal zoekopdrachten naar vakanties gedurende het jaar gestaag is toegenomen, wat heeft geleid tot een groei van 97 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook is het aantal zoekopdrachten naar vakantie-gerelateerde artikelen, zoals de termen "zwemmen", "resort" en "strand", met 29 procent gestegen. Volgens Anthropologie wijst dit op een toenemende vraag naar betaalbare vakantiekleding.

Een look van Celandine Credits: Anthropologie

Richa Srivastava, chief creative director of design bij Anthropologie, voegt toe: "Celandine weerspiegelt een diepgaand begrip van de behoeften van onze klanten. Het label is ontworpen met reizen in gedachten, omdat we weten dat ze hunkeren naar een samengestelde collectie die de hele vakantie-ervaring omvat - van stranddagen tot avonduitjes - en Celandine levert dat op één plek. Met levendige prints en texturen in favorieten van klanten is het de perfecte aanvulling op ons aanbod."

Om de lancering van Celandine te vieren, zal Anthropologie een veelzijdige marketingcampagne lanceren die is ontworpen om de bekendheid en betrokkenheid te vergroten. Deze campagne omvat onder andere een pop-up bij Faena Bazaar in Miami Beach die tot eind februari duurt en een samenwerking met United Airlines. Deze campagne omvat onder andere in-flight videocontent waarin de nieuwe collectie wordt gepresenteerd, activiteiten op de luchthaven en een e-mailcampagne gericht op frequent flyers.

Celandine gaat ook samenwerken met het ijsmerk Aubi & Ramsa om een ​​limited edition smaak te lanceren, die exclusief zal zijn tijdens de Faena pop-up en in alle Aubi & Ramsa winkels. De 21+ ijssmaak is gecreëerd om de verwennerij en opwinding van een tropische ontsnapping op te roepen.

Het resortwear merk zal wereldwijd zowel online als in 120 Anthropologie-winkels in de VS verkrijgbaar zijn.