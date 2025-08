Anthropologie transformeert Maeve tot een zelfstandig merk

De Amerikaanse lifestyle- en moderetailer Anthropologie tilt het eigen label Maeve, bekend om de mix van tijdloze silhouetten met moderne details, naar een zelfstandig merk. De eerste winkel opent in oktober.

In een verklaring stelt Anthropologie dat de stap komt doordat Maeve bekend is geworden om zijn ‘doordachte ontwerp en aantrekkingskracht op meerdere generaties’, terwijl het ook ‘consistent resoneert met de meest loyale klanten van het merk’.

Maeve had al speciale ruimtes binnen de bestaande Anthropologie-winkels. Als zelfstandig merk krijgt het nu eigen winkels, naast onafhankelijke socialemediakanalen. De eerste winkel opent naar verwachting in oktober in Raleigh, Noord-Carolina, in het Village District Shopping Center.

Anu Narayanan, directeur vrouwen- en woonartikelen bij Anthropologie Group: ‘Maeve is een echte groeimotor binnen de portfolio van Anthropologie. De consistente prestaties, gecombineerd met de emotionele band van onze klanten met het merk, maakten dit het juiste moment om Maeve een eigen identiteit te geven.

“Onze klanten hebben Maeve gevormd tot wat het nu is en ons keer op keer laten zien dat het label een speciale plek inneemt in hun garderobe en hun leven. We zijn verheugd om ze nu de volledige Maeve-ervaring te bieden op een grotere, impactvollere manier.”

Maeve, het eigen merk van Anthropologie, opent eerste zelfstandige winkel in Raleigh, Noord-Carolina

Maeve speelt al lang een centrale rol in de eigen-merkstrategie van Anthropologie en trekt de aandacht van consumenten met zijn uitgebreide aanbod, inclusief plus-, petite-, lange- en aangepaste maten. In het afgelopen jaar is Maeve gekocht door bijna twee miljoen klanten, is het het meest gezochte merk op Anthropologie.com met bijna drie miljoen zoekopdrachten en heeft het meer dan tien miljoen TikTok-weergaven gegenereerd. Bovendien zijn drie van de tien meest gelikete items op de Anthropologie-website van Maeve.

Richa Srivastava, creatief directeur ontwerp bij Anthropologie: ‘Wij geloven dat geweldig design moet inspireren, verrassen en vrouwen op een betekenisvolle manier moet raken. Elk Maeve-stuk weerspiegelt die filosofie: doordrenkt met de kleur, charme en het karakter waar onze klant van is gaan houden, en gebaseerd op een doordacht begrip van hoe ze zich wil voelen in haar kleding.’

Om de ontwikkeling van Maeve tot een zelfstandig merk te ondersteunen, heeft Anthropologie een uitgebreide 360-graden marketingstrategie ontwikkeld. Deze omvat speciale socialemediakanalen, met TikTok- en Instagram-accounts onder de naam @maevebyanthro, naast een Substack-kanaal met de titel ‘& nog iets’ dat uitgebreide redactionele content en kijkjes achter de schermen zal delen.

De retailgroep plant ook een ‘House of Maeve’-lanceringsevenement, dat meer dan 150 influencers, pers en leden van de gemeenschap uit de hele Verenigde Staten zal samenbrengen voor een exclusief evenement in New York, gepresenteerd door celebrity Chloe Fineman. Het lanceringsevenement omvat een preview van een winkelmodel, Cafe Maeve, onthullingen van producten achter de schermen, een cadeau-suite, styliste-sessies en aandacht voor Maeve's speciale sociale impact-partnerschap met She’s the First, een non-profitorganisatie die ervoor zorgt dat meisjes over de hele wereld onderwijs krijgen, gerespecteerd en gehoord worden.

Er komt ook een meerlaagse influencer-strategie en een robuuste reclamecampagne, met betaalde sociale media, connected tv en out-of-home plaatsingen in belangrijke markten, waaronder New York en Los Angeles.

Maeve brengt ook een speciale Maeve-catalogus uit, met zowel modellen als influencers, die beschikbaar zal zijn in winkels in de Verenigde Staten en naar honderdduizenden ‘van hun beste klanten’ in het hele land zal worden verzonden om de bekendheid verder te vergroten.

Barbra Sainsurin, wereldwijd directeur marketing van Anthropologie Group: ‘Ontwerp staat centraal bij Maeve, maar het is de storytelling en het doel dat klanten in een community verandert.

“We vieren Maeve met een doordachte full-funnel strategie die rijke content, betekenisvolle activeringen en meeslepende ervaringen combineert, allemaal gericht op het inspireren van ontdekking, het stimuleren van conversie en het opbouwen van blijvende merkliefde.”

Hoewel het merk eigen winkels en sociale media zal hebben, zal het volledige Maeve-assortiment online blijven via de Anthropologie-website met een eigen landingspagina en in geselecteerde Anthropologie-winkels.