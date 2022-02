Antwerp Fashion Week staat voor de deur: alles wat u als retailer moet weten

Op 6 en 7 februari aanstaande vindt hét B2B mode-evenement van Antwerpen plaats: een gloednieuwe editie van Antwerp Fashion Week. Als retailer uit België of Nederland kunt u uw hart ophalen aan 143 merken die hun collecties tonen op 21 locaties in de vorm van showrooms. Daarnaast houden 16 merken een modeshow, geven vijf merken een collectiepresentatie en als kers op de taart delen drie bedrijven hun kennis in de Xpert Talks.

Beeld: Showroom Fair Fashion Brands. Eigendom van Fashion Brewery / Eye On Fashion.

Duurzame verplaatsingsopties

Voor een zo aangenaam en duurzaam mogelijk bezoek aan het evenement zullen zowel de steps van Bird als de fietsen van Vélo Antwerpen ter beschikking zijn. Op deze manier is het voor u als bezoeker zo aangenaam en makkelijk mogelijk om zich van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. Meer informatie over het gebruik van zowel Vélo als Bird vindt u op de Instagram-pagina van AFW22. U hoeft dus niet met de auto door de stad te rijden.

AFW garandeert een veilig en gezond bezoek

AFW zorgt voor een veilige omgeving tijdens het event. Iedere showroom laat 1 persoon per 10 vierkante meter binnen. Het dragen van een mondmasker is verplicht op alle locaties. Er is een maximum capaciteit per modeshow en collectiepresentatie van 50 personen. Tijdens de modeshows en collectie presentaties zullen de gasten moeten zitten. Er zal een Covid Safe Ticket gevraagd worden bij de ingang van modeshows en collectiepresentaties.

Beeld: Het Maliparmi (Showroom PVH Agency) en het merk NORR (Showroom Noire). Eigendom van Fashion Brewery / Eye on Fashion.

De deelnemende showrooms en merken op een rijtje

A Moda|Better Rich|EE. Brands|Eye On Fashion|Fair Brands|Fashion Boulevard|Fox Agency|Fresh|Intens41 Agencies|Jacki Collet|Jo&Co Fashion Agency|Just Brands|Les Soeurs|Looks Agencies|Mermin Agency|PHV Agency|Selfedge Showroom|Showroom Noire|Studio Fishbone|The Closet

Beeld: het merk Second Female (Showroom Noire) en het merk A Brand (Showroom The Closet). Eigendom van Fashion Brewery / Eye On Fashion

Actitude|Adam Underwear|Alchemist|Alysi|Amour Shirts|Anerkjendt|Aniven|Another- Label|Armedangels|Attic & Barn||Baracuta|Bazar Deluxe|Betta Corradi|Better Rich|Bibilou Shoes|Black Colour Dk|Blue De Genes|Brava|Bruuns Bazaar|Butcher Of Blue|By-Bar|Caliban|Canadian Classics|Carmens|Cast Iron|Circle Of Trust|Clean Cut Copenhagen|Club L’avenir||&Co Woman | Co'couture|Colorful Standard|Cossac|De Siena|Denham The Jeanmaker|Dirty Velvet|Effio|Elisabetta Franchi|Enamel Copenhagen|Esme Studios|Esqualo|Fat Moose|Five Units|Fly Girl|Freebird|French Connection|Gabba|Garment Project|Gianni |Chiarni|Gloria! Gloria!|Goosecraft|Grace|Grundled Jewelry|Grunt|Hunkon Studio|Hvisk|Iben|Jacki Collet|Janet & Janet|Joyce & Girls|Juicy Couture|Jumper 1234|Just Female|Jutelaune Shoes|Kaporal|Zoe Karssen | Kendall&Kylie|Kuyichi|Law Of The Sea|Le Sarte Pettegole|Les Deux|Les Soeurs|10 Days Lifestyle | Liviana Conti|Ln Knits|Lola Cruz Shoes|Lovat & Green|Maison Anje|Maliparmi|Marie Sixtine|Markberg|Marlboro Classics|Mey Story|Minimum|Mkt Studio|Mou|Myths|Neuw Denim|Nica Bags|Nice Things|Norr Nowadays|Nümph|Nümph Silhouettes|Olow|Oof|Para Mi|Patrizia Pepe Footwear|Plain|Pme Legend|Poppy Field|Project Aj 117|Psophia|Pt Torino|Rino & Pelle|Saint Steve|Scholl|Seafarer|Second Female|Sessun|Shaka|She's|Shoebiz Copenhagen|Silvian Heach|Simple|Skfk|Slowear|Soft Rebels|Solid|Steel&Barnett|Suite 13|Summum|Sundek|Tanta|The Short|Thegoodpeople|Thinking Mu|Tramontana|True Nyc | Twinset|Uncle Bright|United Colors Of Benetton|Vanguard|Won Hundred|Woodbird|Woolrich|Wushu|Yerse|