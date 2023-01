Antwerps tassenmerk Kaai lanceert werktas voor mannen

Tassenmerk Kaai uit Antwerpen breidt het assortiment uit met een tas voor mannen. Tot nu toe vergaarde het merk vooral bekendheid onder vrouwen. Het merk lanceert nu een werktas genaamd ‘Men’s Bowler’, zo is te lezen in het persbericht.

Kaai meldt dat de middelgrote werktassen die het al bood voor vrouwen niet onopgemerkt bleven onder mannen vanwege de functionaliteit van het ontwerp. “Met deze inzichten besloot het Antwerps handtassenconcept zich te wagen aan een eerste werktas volledig ontwerpen op maat van de man, maar met dezelfde slimme designfilosofie,” aldus het bericht.

De tas is gemaakt van Italiaans leer. De binnenkant van de werktas is bekleed met blauw microsuède en heeft drie grote vakken met meerdere binnenvakken. Zo kunnen laptops, telefoons, brillen, powerbanks en pannen gedragen worden in de tas. De Men’s Bowler heeft een prijs van 745 euro.