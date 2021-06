ANWB lanceert limited edition campingpak

ANWB lanceert vandaag een limited edition campingpak, zo luidt het persbericht. Het pak is verkrijgbaar in beperkte oplage via de winkels en via de website.

Na de campingcollectie van vorig jaar, die bestond uit campingslippers en -sokken, koos ANWB ervoor de collectie te vernieuwen. Dit jaar bestaat de collectie uit een campingpak- een sweater en een joggingbroek. Het pak bevat een cargozak, die kan dienen als opbergplek voor een afwasborstel, tentharingen en thermosfles. Daarnaast is het pak gemaakt van 70 procent biologisch katoen en 30 procent gerecycled polyester uit PET-flessen.

De sweater en de joggingbroek zijn per stuk verkrijgbaar voor 49,99 euro. ANWB-leden kunnen het pak voor 39,99 euro kopen. Daarnaast is er een buckethat verkrijgbaar voor 20,99 euro en 18,99 euro voor ANWB-leden.