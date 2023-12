AO76 en M-Agency: Een nieuwe samenwerking in kindermode

Onlangs was FashionUnited in gesprek met Gaspard Poelman, CEO van AO76, en Maarten Kokkeler, eigenaar van M-Agency, over hun recente samenwerking die een nieuwe dynamiek brengt in de kindermode-industrie. Terwijl Maarten onderweg was naar New York en Gaspard omringd was door de levendige collectie van AO76, deelden zij hun inzichten over hun samenwerking.

Het begin van de samenwerking

Na een samenwerking van meer dan 20 jaar met Hop Agenturen, besloot AO76 een nieuwe weg in te slaan. Het portfolio van Hop Agenturen paste niet langer bij de merkidentiteit van AO76. Na eerst zelf de Nederlandse markt onder handen te willen nemen, ging AO76 op zoek naar een Nederlandse agent die hun visie deelde en kon helpen bij de groei in Nederland. Deze zoektocht leidde hen naar M-Agency, waarbij er tijdens de Modefabriek een directe connectie was met Maarten en Ron. Het kleurrijke merkenportfolio van M-Agency sloot perfect aan bij de esthetiek en de toekomstvisie van AO76.

Credits: AO76, eigendom van het merk.

Gedeelde visie en missie

De samenwerking tussen AO76 en M-agency is gebouwd op een gedeelde visie van ‘het creëren van jeugdherinneringen’ en het verspreiden van positiviteit. Beide partijen streven naar unieke, vrolijke en kleurrijke collecties. Creatief proces en trends In het creatieve hart van AO76 start alles met een zorgvuldige analyse van kleurentrends, resulterend in collecties met drie unieke kleurthema’s. De ontwikkeling van uitzonderlijk zachte stoffen, volledig in-house vervaardigd, garandeert comfort voor kinderen. Vervolgens worden de modetrends bepaald, steeds met het oog op integratie binnen hun eigen identiteit. Het artwork, gericht op innovatie, is essentieel in het creëren van positiviteit en memorabele jeugdherinneringen.

Uitdagingen in de kinderkledingmarkt

De kinderkledingmarkt is geëvolueerd; kinderen hebben nu een sterkere stem in wat ze dragen. In tegenstelling tot vroeger, toen kinderen weinig inbreng hadden en vaak droegen wat hun ouders kozen, zijn kinderen tegenwoordig veel mondiger en ontwikkelen ze al op jonge leeftijd een eigen stijl. Dit wordt mede beïnvloed door sociale media, waar trends extreem en snel veranderend zijn. Deze verschuiving brengt unieke uitdagingen met zich mee voor AO76 en M-Agency. Waar het vroeger voldoende was om alleen de ouders te overtuigen, moeten ze nu rekening houden met de voorkeuren van zowel ouders als kinderen. Dit heeft geleid tot een aanpassing in het stylingproces, waarbij steeds meer rekening wordt gehouden met wat kinderen zelf zouden kiezen. Ook in de keuze van hun modellen spelen ze hierop in, vertelt Gaspard; ‘’De modellen zijn iets ouder, wat aansluit bij de wens van kinderen om geassocieerd te worden met tieners, terwijl ouders vaak de schattigheid van jongere kinderen willen behouden.’’ Deze balans vinden is belangrijk in hun aanpak om zowel ouders als kinderen aan te spreken.

Credits: AO76, eigendom van het merk.

Toekomstplannen

Hoewel de focus ligt op verkoop, is het behoud van het merkimago essentieel voor AO76. Hier speelt M-Agency een belangrijke rol. Ze zijn van plan om samen nieuwe lijnen te lanceren, met een nadrukkelijke focus op het behoud van de eigen identiteit van AO76, ondanks de snel veranderende trends in de kindermode.

Advies voor de industrie

De samenwerking tussen AO76 en M-Agency benadrukt het belang van intuïtie en wederzijds respect in de kinderkleding sector. Gaspard Poelman en Maarten Kokkeler zijn het erover eens dat een goede relatie en toewijding van beide kanten cruciaal zijn voor succes. Ze benadrukken het belang van elkaar helpen groeien als een fundamenteel onderdeel van hun partnerschap. Daarnaast onderstrepen ze het belang van kwaliteit en duidelijke communicatie. Hun gezamenlijke doel is om hun positie op de Nederlandse markt terug te winnen, waarbij de nadruk ligt op kwalitatieve producten en duurzame groei.