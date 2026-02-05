AO76 lanceert nieuwe SS26-collectie en viert 50 jaar Action Wear

In 2026 blaast AO76 50 kaarsjes uit en viert dit met een kleurrijke, dynamische en zomerse SS26-collectie die dieper dan ooit geworteld is in de geschiedenis én toekomst van het merk. Spelen staat al een halve eeuw centraal bij AO76 en de nieuwe lente/zomercollectie ademt die speelsheid: felle kleuren, vrolijke slogans, zachte stoffen en fantasierijke prints vormen de basis van elke look. Het stylisten­team haalt de inspiratie uit hun eigen innerlijke kind, wat resulteert in ontwerpen die barsten van energie en creativiteit.

Ready, set, action!

Bij AO76 draait het om meer dan stijl alleen. De SS26-collectie is zoals altijd, ontworpen voor beweging: comfort, functionaliteit en duurzaamheid staan voorop. Elk item is gemaakt om in te rennen, springen, klimmen en ontdekken, precies zoals kinderen dat horen te doen. Ook deze collectie blijft dus trouw aan de vaste filosofie van AO76: kinderkleding moet tegen een stootje kunnen en tegelijk de vrijheid bieden om in te spelen.

Credits: AO76

Highlights in de SS26-collectie

From New York to the Bahamas

AO76 mag dan geboren zijn in de VS, de zomer is voor het merk synoniem aan tropische vibes. De nieuwe collectie brengt een explosie van warme tinten, palmboomprints, luchtige materialen en speelse details. Elk stuk is klaar om kleine avonturiers te begeleiden tijdens lange zomerdagen.

Orange Label

Binnen de collectie lanceert AO76 de Orange Label: preppy chique stuks voor kids en tieners met een moderne twist. Denk aan verfijnde materialen, scherpe snits en subtiele details. De Orange Label is ideaal voor speciale gelegenheden, familiefeesten en communies en vormt een frisse, stijlvolle aanvulling op de zomercollectie.

Credits: AO76

Credits: AO76

Colour the World: een missie sinds 1976

Wat begon in 1976 als een frisse wind in de Belgische modescene, groeide uit tot een kleurrijke missie: de wereld vullen met levendige Action Wear, brede glimlachen en onvergetelijke herinneringen. De SS26-collectie brengt een ode aan die missie, met geperfectioneerde kwaliteit, innovatieve stoffen, nieuwe fits en verrassende details.

Credits: AO76

Credits: AO76

De nieuwe collectie is verkrijgbaar vanaf 1 februari in de winkels in Gent, Brugge, Nieuwpoort, Knokke, Antwerpen en Hasselt. Daarnaast is de collectie ook online verkrijgbaar.