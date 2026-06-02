AO76 opent zevende flagshipstore in Leuven

Het Belgische kidswear-merk AO76 opende op 30 mei zijn zevende flagshipstore, gelegen aan de Mechelsestraat 13 in Leuven. De opening valt samen met een jubileumjaar: het familiebedrijf bestaat in 2026 vijftig jaar en viert dit met een reeks verjaardagsfeesten door heel België. Onder leiding van CEO Gaspard Poelman, derde generatie van de familie en sinds 2022 aan het roer, breidt het merk zijn netwerk van eigen winkels verder uit. Leuven brengt het totaal op zeven vestigingen, naast bestaande winkels in Gent, Antwerpen, Knokke, Nieuwpoort, Brugge en Hasselt.

Winkel en aanbod

De nieuwe vestiging brengt het volledige AO76-aanbod voor kids en tieners naar Leuven, inclusief zwemkleding, pyjama's, sokken, accessoires en de nieuwe premium subcollectie 'The Orange Label'. De winkel is ingericht met een eigen uniek interieurconcept, ontworpen door CEO Gaspard Poelman, die altijd al gepassioneerd is geweest door interieurinrichting. Klanten worden er ontvangen met persoonlijk stijladvies, waarbij zowel ouders als kinderen betrokken worden bij de samenstelling van outfits.

Openingsdag en verjaardagsviering

De Leuvense opening was de vijfde halte van de 'Birthday Party'-tour waarmee AO76 zijn vijftigste verjaardag viert. Eerder passeerde de tour langs Gent, Brugge, Nieuwpoort en Hasselt. Later dit jaar volgen Knokke op 15 augustus en Antwerpen op 3 oktober, waar iedereen welkom is om mee te vieren.

Klanten werden op de openingsdag ontvangen met drankjes, snoepjes en cupcakes, en konden ter plekke gepersonaliseerde embroideries laten aanbrengen op AO76-items. Een vliegerwedstrijd met prijzen variërend van kknekki's en skateboards tot een complete AO76-look completeerde het programma. De eerste 20 klanten die een aankoop deden, ontvingen een kleurrijke nettas en een T-shirt naar keuze. Tot en met 16 juni geldt exclusief in de Leuvense winkel 10 procent korting op de lente-zomercollectie.

Zomercollectie 2026

De lente-zomercollectie, gedragen door de merkvisie 'Dressing Memories Since 1976', is opgebouwd rond zachte stoffen, een kleurrijk palet en comfortabele fits met speelse prints. De kledij is ontworpen voor actieve, creatieve en avontuurlijke kinderen, met nadruk op bewegingsvrijheid, kwaliteit en authenticiteit. De collectie is beschikbaar in alle zeven winkels van het merk.

AO76 Leuven Mechelsestraat 13, 3000 Leuven