AO76 viert 50 jaar met de herfst/wintercollectie 2026 ‘Proud to Be Belgian’

Het Belgische kidswearmerk AO76 zet zijn viering van 50 jaar voort met de lancering van Proud to Be Belgian, de tweede jubileumcollectie van het jaar. Na de kleurrijke lente zomercollectie 50 Years of Action Wear viert de herfst wintercollectie 2026 de Belgische identiteit van het merk, zijn creatieve vakmanschap en blijvende passie voor premium kidswear.

Geïnspireerd door de eclectische Belgische cultuur, architectuur, wielertraditie en kleurrijke levensstijl weerspiegelt de collectie de kenmerkende ontwerpfilosofie van AO76. Elke print, elk kleurenpalet, elke pasvorm en elk artwork wordt in-house ontworpen in Nazareth, België. Het merk ontwikkelt zijn eigen stofblends en selecteert zorgvuldig elke knoop en afwerking, waarbij Belgische creativiteit wordt gecombineerd met vakmanschap en oog voor detail.

Credits: AO76

De collectie viert ook de eclectische identiteit van AO76 en brengt gedurfde kleuren, speelse artworks, verfijnd maatwerk en tijdloze essentials samen. Voortbouwend op vijf decennia ervaring blijft het merk premium kidswear creëren waarin comfort, duurzaamheid en een expressief design centraal staan.

Credits: AO76

Naast de hoofdcollectie presenteert AO76 ook nieuwe items uit The Orange Label, de verfijnde subcollectie van het merk. Hoogwaardige stoffen, elegante silhouetten en subtiele details maken deze lijn perfect voor meer geklede momenten.

Credits: AO76

Al 50 jaar ontwerpt AO76 kleding die kinderen de vrijheid geeft om te bewegen, te ontdekken, te spelen en herinneringen te maken. Met Proud to Be Belgian zet het merk dat verhaal verder, met een collectie die Belgische creativiteit, premium kwaliteit en een tijdloze, kleurrijke uitstraling samenbrengt.