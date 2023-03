Arket en Mr Porter lanceren capsulecollectie voor heren en kinderen

Vandaag lanceert modeketen Arket een capsulecollectie ontwikkeld in samenwerking met online mannenmodewinkel Mr Porter. Dat is te lezen in een persbericht van Arket. De capsulecollectie omvat kleding voor volwassen mannen en kinderen, en zal onder meer worden verkocht in de flagship store van Arket in Amsterdam.

De collectie bestaat uit 120 stijlen, waarvan vijftig voor kinderen en zeventig voor volwassen mannen - al heeft de collectie een ‘uniseks benadering’, staat in het persbericht. Er zijn jassen, truien, T-shirts, broeken en accessoires bij, ontworpen in een kleurrijke en moderne stijl. De designs voor volwassenen werden in de kindercollectie weerspiegeld. Zo kunnen de generaties hun outfits op elkaar afstemmen, is het idee. De prijzen variëren van tien tot 230 euro.

De collectie refereert op zichzelf al aan het buitenleven, met functionele en comfortabele stijlen als anoraks en bodywarmers en accessoires als petten en vissershoedjes. Een deel van de collectie werd gemaakt in samenwerking met Planet Good Earth, een project in Londen dat gezinnen samenbrengt door middel van tuinieren. Op sommige kledingstukken zijn daarom plaatjes van vrolijke wereldbollen en groentes te zien.

“Als jarenlange bewonderaars van Arket zijn wij bij Mr Porter zeer verheugd om met hen samen te werken aan een exclusieve collectie in heren- en kinderkleding,” zegt Daniel Todd, inkoopdirecteur bij Mr Porter, in het persbericht. “Deze samenwerking is geboren uit de gedeelde waarden van het belang om tijd door te brengen met je geliefden, de schoonheid van de natuur te ervaren en er goed uit te zien terwijl je dat doet. De kleding is gemaakt om te verkennen en plezier in te hebben.”

De volledige collectie is te koop op Mr Porter, en geselecteerde stijlen zijn te vinden op de webshop van Arket en bij Arket-winkels in Amsterdam, Parijs, Londen, Stockholm en Kopenhagen.