Arket lanceert duurzame activewear-lijn

Na zustermerk H&M stapt nu ook het minimalistische modelabel Arket in het activewear-segment. Het Zweedse label lanceert deze donderdag Arket Running, een collectie die bestaat uit ‘duurzame’ sportkledingstukken.

De Running-collectie bestaat uit items zoals een sportbeha, een fleece hardlooptrui, yoga-leggings en T-shirts. Veel van de items zijn gemaakt van gerecycled materiaal, zo is te lezen in Arket’s webwinkel. Zo zijn de windjacks gemaakt van hergebruikt polyester en zijn de fleece items gemaakt van 80 tot 90 procent gerecycled fleece. Prijzen variëren van 29 euro voor een sportbeha tot 99 euro voor een paar sportschoenen.

Het ontwerpteam achter de Running-lijn heeft rekening gehouden met functionaliteit en vorm, zo meldt Arket op haar website. Dat is onder andere te zien aan de compressieleggings en sportbeha’s, welke spiertrillingen creëren om prestaties te kunnen verbeteren. “Voor Arket is hardlopen een onderdeel van een bewuste levensstijl. Onze visie is om een moderne markt te zijn, waar we producten aanbieden voor het dagelijks leven middels geweldig ontwerp en hoge kwaliteit,” zegt Head of Design Anna Tuernell tegenover Stylist magazine.

De Arket Running-collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar bij geselecteerde Arket-filialen en via de webwinkel.

Beeld: Arket website