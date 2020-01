Activewearmarkt 2020: Yoga, duurzame materialen en inclusiviteit

De activewearmarkt kenmerkt zich door een onderlinge wedijver tussen fast fashion merken en traditionele sportmerken. Beiden willen een deel van de markt veroveren, blijkt uit onderzoek van Allied Market Research. Volgens Edited is prijs hierin niet altijd de concurrerende factor. Reden voor het marktonderzoeksbureau om voor retailers op een rij te zetten met welke trends op het gebied van activewear ze dit jaar rekening kunnen houden om consumenten aan te blijven spreken.

‘Self-care’ sportactiviteiten zoals yoga beleven een bloei

Sport gaat niet langer alleen over een intensieve voedingscultuur, maar betreft ook een algehele, gezonde levensstijl. Daar hoort ‘self-care’ bij, wat volgens Edited tot uiting komt in een toename van sportactiviteiten als yoga.

Uit een analyse van het aantal yoga-items bij traditionele sportmerken zoals Nike, Under Armour en New Balance, blijkt dat het aantal yoga-producten met 85 procent is toegenomen ten opzichte van 2018. Yogacollecties vormen momenteel de basis bij traditionele sportmerken, meldt Edited. Wat opvalt, is dat nieuwe yoga-items niet in januari, de maand van de goede voornemens, maar consistent in het derde kwartaal worden gelanceerd. “Dat is iets waar retailers rekening mee moeten houden bij de promotie van fitness in de zomer,” aldus Edited.

Hergebruikt materiaal staat voorop bij activewear

Volgens Edited biedt de activewearmarkt in 2020 mogelijkheden voor retailers om zich te verdiepen in herbruikbare materialen voor sportitems. Het onderzoeksbureau onderzocht dat in de eerste weken van 2020 642 procent meer heren-sportitems en 388 procent meer dames-sportitems werden bestempeld als ‘gerecycled’ ten opzichte van de eerste weken van 2019.

Waar sportmerken zich in 2019 met name bezighielden met het verduurzamen van een schoen in zijn geheel, onder andere met het lanceren van vegan schoenen, biedt de markt dit jaar mogelijkheden om duurzame alternatieven te vinden voor details van schoenen. Zo werken sportretailers als Reebok en Adidas al samen met de startup Bloom voor de ontwikkeling van duurzame middenzolen.

Inclusiviteit niet alleen zichtbaar in producten, maar ook in campagnes

Edited analyseerde dat het activewear-aanbod bij plussize retailers als Simply Be in 2019 is verdubbeld. In 2020 gaat inclusiviteit vooral zichtbaar worden in advertenties, zo voorspelt Edited. Afgelopen dinsdag werd onder andere de campagne This Girl Can gelanceerd in Groot-Brittannië, waar een gevarieerde groep vrouwen activewear-items presenteert.

Beeld: Edited