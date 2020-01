Sculpting, eco-conscious en glimmend: de trends voor activewear in 2020

Met het nieuwe jaar komen traditioneel gezien vaak goede voornemens om meer te sporten. Mode zoekmachine Lyst zag dan de zoekopdrachten naar activewear items met 59 procent starten sinds het begin van het jaar. Maar hoe gaat de activewear en fitness wereld eruit zien in 2020? Aan de hand van data somt Lyst meerdere trends op in het rapport ‘The State of Fitness Fashion’.

Lyst noteert een trend voor ‘scultping’ items. Kledingstukken die het lichaam vormen “Met de renaissance van shapewear zien we dat leggings en workout broeken die sculpten favorieten zijn geworden,” aldus het rapport. Naar items met dergelijke termen werd de afgelopen drie maanden 392 procent meer gezocht.

Een van de grootste trends voor fitnesswear in 2020 is volgens Lyst eco-conscious activewear. De zoekopdrachten naar duurzame mode opties groeien met 75 procent jaar na jaar. De opdrachten voor de term ‘duurzame activewear’ zijn zelfs met 151 procent gestegen in vergelijking met afgelopen jaar.

Dat yoga een plek heeft veroverd in de sportwereld, blijkt uit de groei van zoekopdrachten naar yoga gerelateerde items op het platform van Lyst. De laatste twee jaar zijn er 42 procent meer yoga-items verkocht via Lyst. Op dit moment wordt er op het platform voornamelijk gezocht naar yoga leggings in pastel tinten, zo blijkt uit de data van het bedrijf.

Activewear wordt ook steeds meer een mode statement. Functionaliteit en fashion wordt gecombineerd aldus Lyst. Van metallic leggings tot hybride sportkleren die zowel naar de sportschool als naar avond uit gedragen kunnen worden. Opvallend is de opkomst van glimmende leggings en leggings met een coating. Hier wordt sinds november vorig jaar 250 procent meer naar gezocht.