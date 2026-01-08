Armedangels Autumn 2026: Redesigned heritage, reengineered materials

Met AUTUMN 2026 presenteert ARMEDANGELS een collectie die het merkprofiel verder aanscherpt. Radicaal vereenvoudigde silhouetten, natuurlijke kleuren en sterke key styles vormen de rustige basis van het seizoen. Vanuit deze kern worden bewuste accenten gelegd met materiaalinnovaties, zoals DetoxDenim met SaXcell® en een nieuw ontwikkelde Seamless Athleisure-lijn voor dames. AUTUMN 26 is helder en gefocust in zijn uitgangspunt, met behoud van een optimistische uitstraling.

De collectie bouwt voort op de vertrouwde kerncategorieën denim, broeken, breisels en sweaters, en wordt uitgebreid met een strategisch herpositioneerde sportkledingcategorie voor dames. Alle ontwerpen zijn ontwikkeld volgens het ARMEDANGELS-principe van Radical Simplicity: alles wat overbodig is, wordt weggelaten. De focus ligt op materiaal, structuur, kleur en pasvorm.

Naadloze athleisure: natuurlijke prestaties voor dagelijkse beweging

Met de AUTUMN 26-collectie introduceert ARMEDANGELS een nieuwe Seamless Athleisure-lijn met sportkleding voor dames. De lijn is ontworpen voor yoga, pilates en dagelijks gebruik en bestaat grotendeels uit natuurlijke TENCEL™ Lyocell-vezels, aangevuld met een minimaal en bewust toegepast elastaan gehalte voor extra elasticiteit, vormvastheid en comfort.

Naadloze breitechnieken, nauwsluitende maar comfortabele pasvormen en ondersteunende structuren zorgen voor ademende stijlen met een natuurlijk gevoel op de huid. De athleisure-items verbinden beweging, het dagelijks leven en design en positioneren ARMEDANGELS in het groeiende snijvlak van beweging, lifestyle en functionaliteit.

DetoxDenim: SaXcell®, selvedge en circulaire vooruitgang

In AUTUMN 26 tilt ARMEDANGELS DetoxDenim naar een hoger niveau met de inzet van SaXcell®. Deze vezel wordt geproduceerd uit gerecycled katoenafval, dat chemisch wordt geregenereerd tot cellulose en verwerkt tot een nieuw, hoogwaardig vezelmateriaal.

Voor het eerst wordt SaXcell® op grotere schaal toegepast in zowel dames- als herenmodellen. Dit markeert een belangrijke stap in het opschalen van circulaire materialen binnen de collectie. Het denimassortiment wordt verder uitgebreid met CI selvedge-modellen, die het DetoxDenim-verhaal zowel visueel als inhoudelijk versterken. DetoxDenim blijft daarmee een belangrijk onderscheidend element en een strategisch groeigebied binnen het denimsegment.

Heritage re-engineered: traditie heroverwogen

In AUTUMN 26 wordt erfgoed niet gekopieerd, maar opnieuw geïnterpreteerd. Klassieke materialen zoals tweed, ruit, corduroy en traditionele breisels worden gestroomlijnd en functioneel gemoderniseerd, zonder hun authentieke karakter te verliezen. De collectie bevat onder meer 100% gerecyclede Manteco-wol, nieuwe interpretaties van garengeverfde ruiten en strepen, en gewatteerde en gevoerde materialen die extra diepte en kwaliteit toevoegen.

Het kleurenpalet bestaat uit aardse, natuurlijke tinten die rust en stabiliteit uitstralen. Dit wordt aangevuld met zorgvuldig geplaatste moderne accentkleuren, die de collectie een optimistische spanning geven.

Outerwear: duidelijke silhouetten

Binnen het segment bovenkleding staan uitgesproken key pieces centraal die functionaliteit combineren met een minimalistische en tijdloze vormentaal. De ontwerpen zijn gericht op veelzijdigheid en eenvoudig combineren. De collectie omvat strak gesneden bomberjacks, lange winterjassen met heldere lijnen en geselecteerde warme, gewatteerde modellen die naadloos aansluiten bij de algehele esthetiek van AUTUMN 26. De bovenkleding vormt een verbindend element binnen de collectie en maakt complete looks mogelijk in combinatie met denim, breisels en broeken.