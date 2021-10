Armedangels introduceert activewear

Duits merk Armedangels introduceert een eigen activewear capsule collectie. De collectie is gemaakt van 100 procent gerecyclede materialen en is GRS-gecertificeerd, zo meldt het merk in een persbericht.

De activewear collectie is gemaakt van ‘innovatieve, antibacteriële stof en geverfd bij lage temperaturen met het maximum aam gerecyclede vezels’, aldus het bericht. De capsule bestaat uit korte en lange leggings, sport bh’s, tops en longsleeves. Prijzen liggen tussen de 39,90 en 69,90 euro. De collectie is vanaf februari beschikbaar op de website.

De tops en longsleeves zijn bewerkt met naturally clean technology waardoor het kledingstuk beter bestand is tegen slijtage en minder vaak gewassen moeten worden. De GRS-certificering die de collectie heeft gekregen, betekent ook dat het voldoet aan de Global Recycled Standard, die de aanwezigheid en hoeveelheid gerecycled materiaal in de weefsels verifieert en de stroom van grondstoffen van de bron tot het eindproduct volgt.