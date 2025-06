ARMEDANGELS Lente 2026: Radicale reductie in vorm en functie

De Lente 2026-collectie van ARMEDANGELS combineert heldere silhouetten en natuurlijke materialen met een consequent toekomstgerichte designfilosofie. Centraal staan nieuwe plasticvrije outerwear, naadloze athleisure van TENCEL™ Lyocell, vernieuwde DetoxDenim met natuurlijke vezels en de UN-WASTED Capsule. De collectie verenigt functionele ontwerpen met verantwoorde productie.

ARMEDANGELS lanceert plasticvrije outerwear: functionaliteit zonder fossiele kunststoffen

ARMEDANGELS zet met een innovatieve jas een duidelijke nieuwe standaard in de categorie outerwear. De uitdaging: maximale functionaliteit zonder plastic. Tot nu toe werden waterafstotende eigenschappen, ademend vermogen en duurzaamheid bijna uitsluitend bereikt met fossiele materialen.

Met de nieuwe unisex-jas wordt het gebruik van fossiele kunststoffen vermeden. In plaats daarvan gebruikt ARMEDANGELS TENCEL™ Lyocell: een ademend, waterafstotend materiaal op cellulosebasis. Deze plantaardige high-performance vezel overtuigt met een zacht draagcomfort en hoge functionele prestaties.

De ultralichte jas is functioneel doordacht, compact op te bergen en geschikt voor dagelijks gebruik in de stad én voor sportieve activiteiten. Hij is ontworpen om bescherming te bieden bij wisselvallig weer, volledig zonder fossiele materialen zoals polyester of nylon.

DetoxDenim: Nieuwe natuurlijke vezels, moderne silhouetten

In de denimcategorie blijft ARMEDANGELS inzetten op duurzame materiaalinnovatie. De Lente 2026-collectie focust op hennep als centrale vezel. De eerste ontwerpen richten zich op dames; herencapsules volgen later in de zomer.

Een opvallend hoogtepunt zijn de visgraatdenims van 100 procent biologisch katoen. Deze denimvariant ontstaat door een speciale keperbinding waarbij de draadrichting regelmatig spiegelt, wat het kenmerkende visgraatpatroon oplevert. Het resultaat: visuele diepte en extra duurzaamheid, ideaal voor een moderne interpretatie van klassieke workwear.

Nieuw in het assortiment zijn denim-sets met heldere lijnen in een diepe rinse-wassing. De collectie wordt aangevuld met een ijsblauwe capsule met frisse, heldere kleuraccenten.

Overhemden, jurken en denimstukken zijn qua pasvorm en wassing op elkaar afgestemd en optimaal te combineren. De “Baggy Fit” voor heren en de “Barrel Fit” en “Wide Leg” voor dames nemen een centrale rol in.

UN-WASTED: Bestaande materialen, geen kleuring, maximale impact

De UN-WASTED Capsule van ARMEDANGELS is ontwikkeld in samenwerking met Valérius 360°. Vijftig procent van de collectie bestaat uit gerecyclede katoen afkomstig van pre-consumer afval, oftewel snijresten uit de textielproductie, gecombineerd met vijftig procent biologisch katoen. De stof wordt niet geverfd: natuurlijke mélange-effecten ontstaan door de originele kleuren van de gerecyclede vezels. Dit levert niet alleen karaktervolle looks op, maar bespaart ook water, chemicaliën en energie.

De capsule omvat geselecteerde jersey- en sweatstukken met een heldere vormentaal, aangenaam draaggevoel en overtuigende pasvorm.

Designfilosofie: Radicale eenvoud

De Lente 2026-collectie van ARMEDANGELS volgt het principe van radicale eenvoud: een ontwerpvisie waarin vorm, functie en eerlijke productiemethoden samenkomen. De minimalistische uitstraling is geen toeval, maar een statement. Bewust design begint bij de vraag: wat is écht nodig?

Heldere silhouetten, doordachte materiaalkeuzes en precieze snitten worden gecombineerd met beslissingen die grondstoffen sparen en productieprocessen kritisch onder de loep nemen.

OVER HET MERK Lees meer over ARMEDANGELS op de bedrijfspagina