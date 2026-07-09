ARMEDANGELS Spring 2027: ‘A New Nature’

Bij de start van het inkoopseizoen op zes juli 2026 presenteert ARMEDANGELS de Lente 2027-collectie onder het seizoensthema ‘A New Nature’. Denim vormt de kern van het seizoen. Het assortiment wordt aangevuld met Clean Utility en New Basics, een uitbreiding van activewear, geselecteerde productinnovaties en herkenbare iconische Å-logo-items als visuele ankers van de collectie.

‘A New Nature’ combineert natuurlijke invloeden met technische precisie en functioneel design. Lichte laagjes, gestructureerde wovens, veelzijdige broekvormen en duidelijke details creëren looks voor het tussenseizoen en de lente. De ontwerptaal blijft rustig en ingetogen, maar krijgt door utility-elementen en patchwork-denims met nieuwe texturen en uitgesproken silhouetten een duidelijke modische spanning.

Het kleurenpalet is aanvankelijk ingetogen en natuurlijk, met lichte neutrale tinten, diepe donkere nuances en gedempte accenten. In de loop van de lentedrops komen verschillende blauwtinten sterker naar voren, aangevuld met warme aardetinten en heldere contrasten. Dit zorgt voor een duidelijke opbouw in productpresentatie, styling en winkelpresentatie.

Credits: ARMEDANGELS

Credits: ARMEDANGELS

Denim in volle bloei

Denim is een van de centrale drijvende krachten achter het product en de zichtbaarheid van de Lente 2027-collectie. Bewezen silhouetten blijven in het assortiment, waaronder de succesvolle Barrel Jeans. Wide-Leg Fits vormen een commercieel zwaartepunt, terwijl op tailoring geïnspireerde pasvormen het assortiment uitbreiden en verschillende stijlvoorkeuren bedienen. Het scala aan wassingen loopt van Undyed via lichte en donkere blauwe denimwassingen tot Grey en Black Denim. Rinse en Sky Blue zetten centrale kleurthema's uit Herfst/Winter 2026 voort. Patchwork-stijlen combineren verschillende wassingen en zorgen voor expressieve accenten.

Utility kenmerkt de categorie door opgestikte zakken, gestructureerde pasvormen en functionele details. De stijlen hebben een praktische en ingetogen uitstraling, zonder technisch of rustiek te worden. Jeans, spijkerjacks en andere kledingstijlen in afgestemde wassingen creëren mix-and-match-looks en sets voor dames- en herenkleding. Spijkerjacks fungeren als toegankelijke layering-highlights met een breed styling- en verkooppotentieel. Tegelijkertijd versterkt de categorie de herenmode als groeisegment: utility-looks, Grey Denim, patchwork en eenvoudig te combineren silhouetten zorgen voor meer modische zichtbaarheid en een duidelijk aanbod voor de groothandel.

Credits: ARMEDANGELS

Credits: ARMEDANGELS

Eco Fusion Denim: Next Gen Indigo Dye

Met Eco Fusion Denim presenteert ARMEDANGELS een gelimiteerde DetoxDenim-capsulecollectie, die samen met de Portugese partner Adalberto is ontwikkeld. De next-generation indigotechnologie combineert meerdere stappen van de klassieke denimverwerking in een preciezer proces en bindt de kleurstof direct aan het garen.

Bij het ‘wet processing’ wordt vrijwel geen water gebruikt. Het proces maakt een hoge kleurprecisie mogelijk en ondersteunt de slijtvastheid van het materiaal. Het florale all-over-patroon wordt niet achteraf op de denim gedrukt, maar ontstaat direct tijdens het verfproces. Hierdoor is het motief zelf het zichtbare bewijs van de innovatie: de natuur is niet alleen een inspiratiebron, maar vormt ook de basis van het technische en creatieve concept van het product.

Eco Fusion Denim combineert zo de lange levensduur van denim met een nieuwe indigotechnologie en een onmiskenbare esthetiek. De gelimiteerde capsulecollectie omvat geselecteerde stijlen voor dames- en herenkleding en markeert een nieuwe stap binnen de DetoxDenim-strategie.

Credits: ARMEDANGELS

Een natuurlijke evolutie van beweging

Na de lancering in 2026 breidt ARMEDANGELS de activewear voor dames in Lente 2027 verder uit. De lijn is ontwikkeld voor yoga, pilates en dagelijks gebruik en is gebaseerd op een hoog aandeel TENCEL™ Lyocell-vezels. Een bewust laag gehouden elastaanaandeel ondersteunt de elasticiteit, vormvastheid en prestaties.

Nieuwe stijlen breiden het assortiment uit met extra opties voor beweging en dagelijks gebruik. De aansluitende, flexibele items combineren een zacht, natuurlijk draaggevoel met de rustige ontwerptaal van ‘A New Nature’. Hiermee versterkt ARMEDANGELS een productcategorie waarin materiaalinnovatie, functionaliteit en alledaags design samenkomen.

Credits: ARMEDANGELS

ARMEDANGELS op de Düsseldorf Fashion Days

ARMEDANGELS presenteert de Lente 2027-collectie tijdens de Düsseldorf Fashion Days van 22 tot en met 29 juli 2026. Retailpartners krijgen daar de mogelijkheid om de collectie persoonlijk te ontdekken en de centrale product- en verkoopthema's voor het komende lenteseizoen te duiden.

Start orders: zes juli 2026

Düsseldorf Fashion Days: 22 tot en met 29 juli 2026

OVER HET MERK Lees meer over ARMEDANGELS op de merkpagina