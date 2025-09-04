ArtEZ-alumni Youngjin Choe wint Lichting 2025

De jaarlijkse Lichting award voor beste afstudeercollectie is weer uitgereikt. ArtEZ-alumni Youngjin Choe werd gekozen als beste uit de finalisten tijdens een modeshows op Amsterdam Fashion Week.

De afstudeercollectie heeft de naam ‘Duality of Light’. Choe meldt in de omschrijving van de collectie dat zijn vader hem tijdens moeilijke tijden vertelde: “De pijn die in de wereld bestaat, heeft verschillende breedtes en dieptes. Het is aan de buitenkant niet zichtbaar en de omvang ervan is niet te voorspellen, dus niemand kan de pijn begrijpen of ermee meeleven. Licht kan echter die grote ruimte vullen, dus ik zal je licht worden en je pijn vullen.” Voor Choe is licht hierdoor een grote inspiratie geworden. De ontwerper bestudeerde licht, maar ook de cultuur van zijn geboortestad in Korea.

Choe wordt door de jury van Lichting geroemd voor het combineren van erfgoed met rebellie. Ze omschrijven zijn werk als zowel ‘koninklijk als ingetogen’ en ‘een stille strijd tussen elegantie en ongemak’.

De andere finalisten van Lichting 2025 waren Bobby Beltz, Dorka Szabo, Eva Popa, Gijs van Herwaarden, Hiromu Takeshita, Jamie Lugtenberg, Karolina Wójtowicz, Magdalena Weigel en Tijn Roozen.