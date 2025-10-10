Artmill en Adriano Goldschmied lanceren ‘Digital blue wave’

Artmill (onderdeel van de Artistic Milliners Group) lanceert in samenwerking met Adriano the godfather of denim Goldschmied ‘Digital blue wave’. Dit is een innovatief project dat de werelden van denim en hedendaagse kunst samenbrengt. Dit gebeurt door de kracht van geavanceerde digitale printtechnologieën, met prints op zowel de voor- als achterkant van de stof. De collectie wordt voor het eerst gepresenteerd op Kingpins Amsterdam op 15 en 16 oktober. Dit markeert een nieuw hoofdstuk in de evolutie van indigo-gedreven design.

“Ons doel is een nieuwe taal voor denim te vinden”, legt Adriano Goldschmied uit. “Door deze samenwerking ontdekken we creatieve paden die voorheen onbereikbaar waren. We brengen kunst rechtstreeks in de stof van ons dagelijks leven.”

“Er was geen betere plek dan Italië om deze combinatie van kunst en denim tot leven te brengen. In een buitengewone omgeving werkte Adriano samen met meesterdrukkers en getalenteerde kunstenaars. Hij putte uit de ongeëvenaarde Italiaanse creativiteit en vakmanschap”, staat in een verklaring.

“De Italiaanse bijdrage was ongetwijfeld de basis van de collectie. De steun, expertise en duidelijke visie van Omer en Murtaza Ahmed (hoofden van Artistic Milliners, red.) waren echter essentieel voor de productontwikkeling en de realisatie van de lijn”, vervolgt het persbericht.

Het project is een verkenning van nieuwe grenzen in de indigo-cultuur. Creativiteit en technologie smelten samen om de mogelijkheden van textiele expressie te vergroten. Door gebruik te maken van geavanceerde digitale printtechnologie, slaan Artmill en Goldschmied nieuwe wegen in. Ze brengen artistieke verhalen in denim, een materiaal dat diep geworteld is in traditie maar voortdurend evolueert.

Naast de milieuvoordelen transformeert deze technologie het productieproces van denim. “Het zorgt voor een aanzienlijke voorraadvermindering, ongeëvenaarde flexibiliteit, buitengewone precisie en definitie, en een grotere efficiëntie in productontwikkeling en -productie. Het project stelt merken in staat dichter bij de markt en de consument te blijven. Zo kunnen ze sneller en effectiever inspelen op opkomende trends”, vervolgt de verklaring.

De collectie omvat een breed spectrum aan creatieve richtingen. Van de Root Denim-groep, die essentiële constructies met hernieuwd enthousiasme herinterpreteert, tot dubbelzijdig bedrukte denim met klassieke mannelijke patronen, vrouwelijke bloemmotieven en op Japan geïnspireerde ontwerpen.