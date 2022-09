Asantii: ‘het eerste pan-Afrikaanse prêt-à-portermerk’

Het modemerk Asantii verenigt vijftien ontwerpers van het Afrikaanse continent - Democratische Republiek Congo, Rwanda, Kenia, Senegal, Tanzania, Ghana, Marokko, Ivoorkust, Zuid-Afrika, Angola, Ethiopië - en lanceert zijn eerste prêt-à-portercollectie.

Asantii, wat ‘dank u’ betekent in het Swahili, viert het Afrikaanse culturele erfgoed en vakmanschap met eigentijdse, casual silhouetten. Asantii wil een katalysator zijn voor de ontwikkeling van de mode-, kleding- en textielindustrie op het continent.

Beeld via: Asantii

Asantii: een wereldwijd modemerk ontworpen, geproduceerd en geworteld in Afrika

Voor oprichter Maryse Mbonyumutwa was het opzetten van een productie-infrastructuur de eerste stap in het project. "Gezien het gebrek aan vertegenwoordiging van het Afrikaanse continent in de wereldwijde mode-industrie, was het voor mij belangrijk dat wij in Afrika ook producenten worden van internationale mode, en niet alleen consumenten. Om dit te doen, moesten we eerst de infrastructuur voor de productie creëren," legt zij uit in het persbericht. Haar bedrijf, Pink Mango, gevestigd in België en Hong Kong, en haar partner, de Chinese C & D Group, openden de eerste van drie fabrieken in Rwanda. Vandaag de dag werken er meer dan 4.500 mensen, voor het merendeel vrouwen, die een beter leven leiden dankzij het Pink Ubuntu-initiatief (gratis crèche, fabriekswinkel, enz.).

Sourcing in Afrika is essentieel voor dit bedrijf, waarvan de ontwerpers in de twaalf bovengenoemde landen zijn gevestigd. "Het ontbrak de meesten van hen aan deskundigheid op het gebied van de ontwikkeling van producten die aan internationale normen voldoen. We hadden aan een Rwandees merk kunnen werken, maar om dit ecosysteem vooruit te helpen, dacht ik dat het tijd zou besparen om onze krachten te bundelen. De ontwerpers die met Asantii werken, wonen in landen met een groeiende middenklasse. Door de infrastructuur die voor de ontwikkeling van Asantii is opgezet (productie-eenheid, ontwikkeling van collecties, financiering, marketing) voor hen open te stellen, door hen in staat te stellen te produceren zonder de vereisten op het gebied van volume die gewoonlijk worden opgesteld, kunnen wij ons voorstellen dat wij over vijf tot tien jaar uit elk van deze landen merken naast Asantii zullen hebben die op de internationale markt zullen zijn doorgebroken. Op collectief niveau is het een win-win situatie voor Afrika," zegt Maryse Mbonyumutwa.

Beeld via: Asantii

Asantii of de Zuid-Afrikaanse filosofie van Ubuntu: "Ik ben omdat jij bent”

De materialen die gebruikt worden om de kleding te maken zijn onder andere Egyptisch katoen, geweven raffia uit Madagaskar en Faso dan Fani uit Burkina Faso. Het borduurwerk en de bewerkingen met kralen worden uitgevoerd door vrouwencollectieven in Zuid-Afrika of Rwanda. Deze ‘factory-to-consumer’-aanpak garandeert volledige controle over de toeleveringsketen en maakt het opstellen van eerlijke prijzen mogelijk.

Wat de detailhandel betreft, is in juni 2022 een eerste pop-up geopend in Kigali (hoofdstad van Rwanda); in augustus 2022 is een winkel van Ham Yard geopend in Londen; een derde is gepland in Sandton Mall (Kaapstad, Zuid-Afrika). Op 18 juli 2022 werd het e-commerce platform van Asantii gelanceerd.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Frans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.