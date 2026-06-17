Asics opent Europees sportonderzoekcentrum voor productinnovatie

Japans sportmodemerk Asics opent het Asics Institute of Sport Science Europe. Hiermee wil het de Europese onderzoeks- en ontwikkelkracht verder versterken, aldus een persbericht. De inzichten die worden verzameld door het instituut worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Het merk geeft aan dat Europa veel professionele atleten huist. Door een eigen onderzoeksbasis te hebben in de regio ‘kan Asics intensiever optrekken met deze atleten’. “Dit leidt tot rijkere data en snellere productinnovatie”, aldus het persbericht. Het onderzoekcentrum zal in eerste instantie zich richten op de tennissport.

Voor het onderzoek werkt het samen met HumanFab, een centrum voor sportonderzoek. Door de samenwerking krijgt Asics toegang tot de faciliteiten van HumanFab, waaronder indoor tennis-laboratoria waar bewegingsanalyses op wedstrijdniveau gedaan kunnen worden.

Voor Asics is dit de tweede onderzoeksbasis. Eind 2025 opende het bedrijf al het Asics Institute of Sport Science America. De Europese basis wordt ondergebracht bij Asics Europe B.V.