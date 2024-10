Asics werkt samen met Nederlandse Studio Hagel voor nieuwe schoen

De nieuwe sneaker van Asics heeft een Nederlands tintje. Voor de Neocurve schoen is namelijk samengewerkt met de Nederlandse Studio Hagel en Fastfeetgrinded, zo meldt Asics.

De Asics Neocurve is gemaakt van restmateriaal en hergebruikte materialen. Deadstock en schoenen met productiefouten worden vermalen bij Fastfeetgrinded en worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. De gehele productie van de schoen vindt plaats in Europa en de schoen zal ook alleen daar worden verkocht. Dit betekent ook dat de inzameling van schoenen, recycling van materialen en de productie van de schoen in Europa gebeurt.

Credits: Asics / Fastfeetgrinded

“Bij dit project wilden we innoveren, maar tegelijk trouw blijven aan het merk Asics,” zegt Mathieu Hagelaars, Creative Director bij Studio Hagel. “We zijn daarom het verleden ingedoken en hebben alle catalogi van de afgelopen 35 jaar doorgespit op het Europese hoofdkantoor van Asics. Vervolgens hebben we de stijlen geselecteerd die ons aanspraken. Daarna zijn we wat gaan spelen en experimenteren om te zien hoe ver we het concept dat we in ons hoofd hadden konden doorvoeren, om zo met echt iets nieuws en innovatiefs te kunnen komen. We hebben gewerkt met fabrieken, technieken en materialen die voor ons compleet nieuw waren. Het was een hele puzzel om al die nieuwe stukjes in elkaar te laten vallen. Om een schoen te maken die niet alleen voldoet aan de hoge standaarden van het merk op gebied van comfort en kwaliteit, maar die ook nog eens in alles Asics ademt en uitstraalt. Maar het hele proces was te gek om mee te maken!”

De Asics Neocurve is vanaf 31 oktober verkrijgbaar bij de website van Asics en bij geselecteerde Europese retailers. Een paar sneakers kost 250 euro.