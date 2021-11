Asos brengt circulaire ontwerpgids uit

Online moderetailer Asos en het Centre for Sustainable Fashion van het London College of Fashion hebben het Asos Circular Design Guidebook uitgebracht. De gids moet ontwerpers, studenten en modemerken helpen bij het ontwerpen en creëren van modeproducten die de circulaire economie ondersteunen. Dit meldt Asos in een persbericht.

De 112 pagina's tellende interactieve gids is het nieuwste onderdeel van een meerjarige samenwerking tussen Asos en het Centre for Sustainable Fashion (CSF). CSF is een onderzoekscentrum gevestigd aan het London College of Fashion, onderdeel van de University of the Arts London. De samenwerking is in 2018 van start gegaan. Sinds het begin van de samenwerking hebben alle Asos-ontwerpers en relevante commerciële teams onderwijs gekregen over circulair design, ontwikkeld door CSF, en heeft de online retailer ook zijn eerste proof of concept voor circulair ontwerp gelanceerd, de Asos Design Circular-collectie in september 2020.

De gids bevat details over elke circulaire ontwerpstrategie en hoe deze in praktijk kan worden gebracht door merken en ontwerpers, naast een zero-waste snijgids om kledingstukken te maken zonder materialen te verspillen tijdens het uitsnijden van de patronen, en informatie over het kiezen van geschikte materialen voor circulaire designproducten.

De handleiding is ontworpen om ontwerpers, merken en studenten te ondersteunen bij de overgang naar circulair ontwerp en bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de negen circulaire ontwerpstrategieën van Asos, ontwikkeld in overleg met CSF en input van de Ellen MacArthur Foundation via de deelname van CSF aan het Make Fashion Circular initiatief van de stichting. De negen strategieën zijn: Innovatieve materialen, gerecyclede materialen, geminimaliseerd afval, zero waste, herfabricage/upcycling, duurzaamheid, veelzijdigheid, mono-materialiteit, en demontage.

Beeld: Asos

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg