Asos test ‘See my fit’ tool

Online retailer Asos is aan het testen met een nieuwe AR-tool. Met de tool kunnen klanten bekijken hoe producten eruit zien in verschillende maten en op verschillende lichaamsvormen.

“Met de test van See my Fit gebruiken we de nieuwste AR technologie om de kracht aan de consument te geven zodat ze een item kunnen zien op een model waar ze zich het meest mee identificeren op een manier die niet mogelijk zou zijn met traditionele technieken,” aldus Tim Carey, senior content manager van Asos Studios in een statement aan FashionUnited UK.

Zo’n 800 jurken zijn te bekijken tijdens de testperiode. Op de productpagina van een jurk is de button ‘See my fit’ te zien waarna gebruikers de jurk kunnen zien op 16 verschillende modellen. Wanneer de test succesvol blijkt, zullen nog meer maten worden toegevoegd.

Foto: eigendom van Asos