Atelier Munro: hightech customized menswear met een verhaal

Atelier Munro biedt de klant de kracht van echt maatwerk door moderne technologie te integreren in de klassieke kleermakerstraditie. Het is een uniek concept waar vaste, persoonlijke Style Advisors deel van uitmaken. Het resultaat is perfect op maat gemaakte customized menswear met een ziel.

Atelier Munro werd zo’n tweeëneenhalf jaar geleden in Amsterdam opgericht en is dé plek waar fashion, ambacht en technologie samenkomen. Het menswear merk biedt een no-nonsense oplossing voor de zelfbewuste mannen van vandaag. Mannen die het maximale uit hun leven willen halen, het belangrijk vinden er goed uit te zien, maar daar tegelijkertijd zo min mogelijk tijd aan willen besteden. Ook wensen zij oprechte service en advies, een rationele prijs en tevens willen ze bijdragen aan een betere wereld. Dat is een hele opgave, maar toch komt Atelier Munro aan al hun wensen tegemoet. Door een tijdloze, duurzame wardrobe te maken met een perfecte fit en persoonlijke stijl.

Kwaliteit, eigenheid, duurzaamheid

Maar Atelier Munro is meer dan mode. Het aanbieden van custom menswear die onze klanten bewuster doet kopen, behoort namelijk tot onze kernwaarden en wij stimuleren klanten om alleen te kopen wat nodig is, als onderdeel van bewust kopen. Wij noemen het conscious with confidence, want de bestelde items worden on demand geproduceerd. Hierdoor ontstaat er geen overproductie en is er nauwelijks waste. Houdbaarheid op lange termijn is een prioriteit van Atelier Munro en een integraal onderdeel van onze filosofie dat ook terug te zien is in de ontwerpen en de vervaardiging. Daarom gebruiken we materialen van zeer hoogwaardige kwaliteit die worden geselecteerd bij topweverijen over de gehele wereld, van Italië tot Japan. Kwaliteit is een belangrijk aspect van duurzaamheid; wat goed is gemaakt blijft lang mooi en intact. Daar is iedereen bij Atelier Munro van doordrongen. Bovendien doen we de dingen graag op onze eigen manier en dus vinden productontwikkeling, collectioneren, styling en IT development volledig in eigen beheer plaats door een internationaal team van jonge en ambitieuze professionals.

De eerste stap naar een customized wardrobe begint met een bezoek aan een van onze winkels. Een persoonlijke Style Advisor bespreekt eerst met de klant zijn wensen en idealen. Vervolgens worden de maten genomen. De kleermakerstraditie en nieuwste digitale technieken komen vervolgens samen en vormen de ziel van Atelier Munro. Want wanneer de klant de meest passende look bij zijn persoonlijkheid heeft, worden alle gegevens digitaal verwerkt en kunnen onze kleermakers aan de slag. Nog een bijkomend voordeel van onze manier van werken is dat wie eenzelfde item later in een andere kleur wil nabestellen, of wie behoefte heeft aan een tip over een outfit bij een date of belangrijke businessafspraak, kan volstaan met het sturen van een Whatsappje naar zijn Style Advisor.

Verkooppunten van Atelier Munro zijn te vinden in Nederland, Europa, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. In oktober gaan de eerste 2 eigen winkels van Atelier Munro open in Amsterdam plus de eerste eigen store in Toronto, Canada. Hier zijn alle verkooppunten vindbaar.

Bij Atelier Munro is Sara Blanken, marketing-en communicatie manager, bereikbaar via sara.blanken@ateliermunro.com