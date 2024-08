Athletes Family: Malelions en de kracht van sportieve samenwerkingen

Met de Olympische Spelen in Parijs dit jaar, staat de mix van sport en mode helemaal in de spotlight. Waar deze werelden voorheen merendeels als apart werden beschouwd, ontstaat er steeds meer samenwerking tussen atleten en modemerken, zowel in het hogere segment als bij high-street namen. Hoe gebruiken merken deze ontwikkeling in hun voordeel om hun doelgroep en partners aan te spreken, en wat betekent dit voor atleten?

Athleisure

Sport en mode komen het meest tot uiting in de athleisure-trend. Deze trend verwijst naar het dragen van sportkleding buiten de sportschool of het sportveld. Athleisure biedt het comfort van sportkleding, terwijl de stijl zelf steeds populairder wordt, van yogaleggings tot voetbalshirts. Dit leidt tot een boeiend snijvlak tussen athleisure-liefhebbers—of ze nu sportief zijn of niet—en professionele atleten.

Een merk dat deze samenkomst erkent en in zijn voordeel inzet, is Malelions. In een recent interview met e-commerce & brand manager Jimmy van der Pas, kreeg FashionUnited een dieper inzicht in hoe het merk strategische samenwerkingen in de wereld van extreme sporten aangrijpt om zowel hun merk als de carrières van atleten te versterken.

Extreme sports en "Athletes Family"

Malelions, het snelgroeiende Nederlandse merk, begon zijn entree in de markt met het verkopen van athleisure-trainingspakken. Tegenwoordig bieden ze een volledig merkaanbod, waarbij de focus ligt op het motto: “Winners never give up and quitters never win.” Deze mentaliteit sluit goed aan bij de wereld van extreme sports, een categorie sport waar een hoog risicofactor speelt. Denk daarbij aan motorcross, kickboksen en autoracen. De fans van deze sporten, met een alles-of-niets mentaliteit, zijn dan ook de ideale doelgroep en niche voor Malelions.

Met deze mindset is Malelions begonnen met de "Athletes Family," een initiatief dat geselecteerde atleten sponsort in hun carrière. Deze sponsorships gaan niet alleen om financiële ondersteuning, maar bieden wederzijdse groei in carrière en naamsbekendheid. Dit creëert netwerkmogelijkheden en versterkt zowel de merkidentiteit van Malelions als de relatie tussen het merk en de achterban van de atleet. Van der Pas maakt duidelijk dat deze samenwerkingen voortkomen uit een passie van het Malelions-team en benadrukt dat het niet altijd gaat om inkomsten en reputatie; de Athletes Family ligt bij Malelions heel persoonlijk.

Credits: Malelions

Samenwerkingen en collecties

Zo is het merk succesvolle samenwerkingen aangegaan met prominente atleten zoals motorcrosser Jeffrey Herlings, F2-racer Richard Verschoor en kickboxer Nieky Holzen. Deze partnerships resulteren vaak in co-branded collecties, waarin de persoonlijkheid van de atleten wordt geïntegreerd met het merk in een reeks producten. De collectie van Jeffrey Herlings bevat items met prints van "Herlings 84," een samenkomst van de identiteit van Herlings en het design van Malelions. Woensdag 7 augustus is de derde collaboratie met Hellings gelanceerd na het succes van de twee voorgaande. Ook hebben ze het sponsorship met een jaar verlengd, waaruit een unieke samenwerking komt in de toekomst. Zo krijgen fans toegang tot gelimiteerde edities waarmee ze hun favoriete sporters kunnen steunen.

Credits: Malelions

Credits: Malelions

Voor partners van Malelions zijn dit soort samenwerkingen cruciaal om in de gaten te houden, want hoewel ze niet primair gericht zijn op commercieel gewin, geven ze het merk een aanzienlijke boost in hype. Hoewel de producten een mooie fysieke uitkomst zijn van een samenwerking, wil van der Pas benadrukken dat sponsorships met name draaien om de band en steun die wordt gevormd tussen het merk en de atleet.

Fysieke evenementen en lanceringen

Fysieke evenementen spelen ook een rol in de marketingstrategie van Malelions, zoals de recente lancering bij Jack’s Racing Days met Richard Verschoor. Dergelijke evenementen bieden directe interactie, wat de merkloyaliteit versterkt en waardevolle feedback oplevert. Activiteiten zoals deze vergroten niet alleen de zichtbaarheid van het merk, maar ook de zichtbaarheid van de atleet zelf.

Malelions x RV - Jacks Racing Days Credits: Malelions

Toekomstplannen en uitdagingen

Volgens Van Der Pas wil Malelions verder kijken dan kleding en onderzoekt de mogelijkheid om specifieke sportaccessoires te creëren. Denk hierbij aan co-branded uitrusting zoals bokshandschoenen en racepakken. Dit vereist echter strenge kwaliteitscontrole en certificering, wat een uitdaging vormt vergeleken met standaard kledingproductie, maar waar Malelions naar streeft. Naast de “Athletes Family” bouwt Malelions ook aan een "Artist Family," waarbij ze meer dan 50 artiesten sponsoren op een vergelijkbare wijze.

Malelions toont aan dat de kracht van samenwerking niet alleen schuilt in commerciële winst, maar vooral in het opbouwen van relaties die zowel het merk, de atleten als de partners versterken. De resulterende sponsorships en collecties zijn een voorbeeld van hoe twee apart staande industrieën kunnen samenkomen om groei te stimuleren en een specifieke niche aan te spreken.