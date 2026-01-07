Auclair FW26: Functioneel én comfortabel

Handschoenen lijken soms een bijproduct in het winterassortiment, totdat klanten één keer echt koude handen hebben gehad. Dan wordt het ineens het belangrijkste item van de dag. Auclair FW26 is ontwikkeld vanuit echte omstandigheden. Koude liftritten, natte sneeuw, lange dagen buiten en momenten waarop grip en warmte het verschil maken.

De boodschap is simpel. Geen gedoe, wel resultaat. Warm, comfortabel en betrouwbaar.

Warmte waar je op kunt bouwen

Ook dit seizoen werkt Auclair met materialen en constructies die zich in de praktijk hebben bewezen. Isolaties, voeringen en buitenmaterialen zijn gekozen op prestaties in koude, natte en wisselende omstandigheden. De handschoenen houden warmte vast zonder zwaar aan te voelen. Dat is belangrijk, want een handschoen kan nog zo warm zijn, maar als hij log voelt, haken consumenten af.

Wat je terugziet is een collectie die warmte en comfort levert, met aandacht voor bewegingsvrijheid en duurzaamheid. Precies wat je wil voor zowel wintersport als dagelijks wintergebruik. Overzichtelijke collectie, rustige tinten.

Het kleurbeeld blijft rustig en toegankelijk, met natuurlijke tinten als basis en enkele frisse accenten voor een moderne uitstraling. Daardoor is de collectie makkelijk te integreren in verschillende winterassortimenten, van outdoor tot ski.

Daarnaast is de opbouw duidelijk en verkoopbaar. Er is een sterke performance lijn voor intensieve wintersport, een brede allround groep voor dagelijks gebruik en een verder uitgebreide vrouwenlijn met extra focus op pasvorm en design. Vooral de performance modellen blijven een stevig ankerpunt binnen de collectie en bouwen voort op jarenlange geloofwaardigheid in de sport.

Women’s collectie met duidelijke groeikans

De versterkte focus op de vrouwenlijn is een bewuste keuze. Door pasvorm, functionaliteit en design beter af te stemmen op vrouwelijke gebruikers wordt de collectie relevanter voor een grotere groep klanten. Voor retailers betekent dat meer keuze, betere fit en een hogere kans op conversie.

Auclair blijft daarnaast bouwen aan innovatie die werkt, duurzaamheid met inhoud en producten die zich in de praktijk bewijzen. De samenwerking met atleten blijft een belangrijke motor voor verfijning van materiaal en constructie.