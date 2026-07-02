Auclair SS27: lichte handschoenen voor een leven onderweg

Handschoenen verdwijnen in het voorjaar vaak naar de achtergrond. Tot de eerste koude ochtendrit, de winderige terrasdag, het moment dat grip en comfort ineens tellen. Auclair SS27 is daarvoor gemaakt. Licht, veelzijdig, gemaakt om elke dag mee te gaan.

De boodschap is simpel. Vakmanschap dat meebeweegt met een leven onderweg. Bijna tachtig jaar ervaring in het ontwikkelen van handschoenen, vertaald naar een collectie die naadloos aansluit op het dagelijks leven. Geen seizoensproduct dat één keer per jaar uit de la komt. Een accessoire dat past tussen werk, reizen, vrije tijd en outdoor.

Functie en lifestyle, in één model

SS27 combineert functionaliteit met een eigentijdse uitstraling. Voor mensen die in beweging zijn en accessoires zoeken die praktisch én stijlvol zijn. Lichte modellen vormen de kern. Geschikt voor uiteenlopende omstandigheden, makkelijk te combineren binnen een moderne garderobe.

Het premium gevoel zit in de details. Zachte materialen, hoogwaardige constructies, draagcomfort dat je meteen voelt. En toch licht en veelzijdig genoeg voor dagelijks gebruik. Het kleurbeeld blijft toegankelijk: tijdloze neutrale tinten met moderne seizoensaccenten. Makkelijk te koppelen aan casual én outdoor-geïnspireerde outfits.

Wat dit oplevert op de winkelvloer

Voor retailers zijn deze lifestyle-modellen de sterkste commerciële categorie. Ze spreken consumenten aan die bewust kiezen voor duurzame kwaliteit en vakmanschap. Mensen die een accessoire willen dat functioneel is en bij hun stijl past. Dat betekent een merk met een duidelijk verhaal en een herkenbare specialisatie. Geen inwisselbaar bijproduct, maar een bewuste aankoop.

En die richting zet door. Auclair blijft investeren in productontwikkeling, comfort en design, en bouwt verder aan zijn positie als premium handschoenenmerk voor lifestyle en dagelijks gebruik. Merkbeleving en storytelling krijgen meer ruimte. De rijke historie van het merk, gecombineerd met een eigentijdse uitstraling.

Traditie en innovatie, samengebracht. Zo blijft Auclair relevant voor een nieuwe generatie, zonder zijn authentieke karakter te verliezen. Voor retailpartners vertaalt zich dat in precies één ding: een onderscheidend merk dat kwaliteit, comfort en stijl samenbrengt.