Aurélien Herfst Winter 2026 op Pitti Uomo

Voor Herfst Winter 2026 keert Aurélien terug naar Pitti Uomo met een collectie gekenmerkt door verfijnde materialen en een natuurlijke ingetogenheid. Het kleurenpalet is geïnspireerd op Scandinavische landschappen, waar ruwe natuur en subtiele contrasten de omgeving bepalen. Chocoladebruin doet denken aan vulkanische aarde. Lichte en middengrijze tinten weerspiegelen steen en mist. Zwart reflecteert lavavelden en Sargassoblauw vangt de diepte van de noordelijke zeeën.

Materiaalkeuze staat centraal in de identiteit van de collectie. Puur kasjmier en verfijnde kasjmiermixen zorgen voor warmte en zachtheid, terwijl de kenmerkende Cashwool® structuur en alledaagse veelzijdigheid introduceert. Nerfleer voegt een tactiel, architectonisch element toe. Technische stoffen zijn met discretie toegepast; ze bieden bescherming en prestatie zonder afbreuk te doen aan elegantie.

Credits: Aurélien

Credits: Aurélien

Voor het eerst introduceert Aurélien een speciale collectie lederwaren. De items zijn vervaardigd uit verfijnd nerfleer en ontworpen met dezelfde ingetogen benadering. Ze breiden de visie van het modehuis uit naar accessoires die doelgericht, tijdloos en onlosmakelijk verbonden zijn met de ready-to-wear collectie.

Credits: Aurélien

De silhouetten zijn ontspannen en toch precies, ontworpen voor een soepele overgang tussen de stad, reizen en het buitenleven. De Herfst Winter 2026 collectie weerspiegelt Auréliens visie op Smart Luxury: ingetogen, elegant en geworteld in uitzonderlijke materialen.

Credits: Aurélien

Op Pitti Uomo Winter 2026 presenteert Aurélien de collectie die wordt gekenmerkt door balans, inhoud en een natuurlijke vanzelfsprekendheid.

Bezoek Aurélien op Pitti Uomo bij S/10.

OVER HET MERK Lees meer over Aurélien op hun merkpagina