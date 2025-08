Aurélien SS26: De essentie van mediterrane simpliciteit

Met een verfijnd gevoel voor elegantie en erfgoed benadert luxemerk Aurélien het lente/zomer 2026-seizoen met een uitgesproken visie, gebaseerd op zintuiglijke rijkdom, eenvoud en commerciële precisie. De collectie draait om de filosofie van mediterrane simpliciteit, een concept dat moeiteloze verfijning en het organische ritme van het kustleven oproept. Geïnspireerd door de texturen, kleuren en sfeer van de Middellandse Zee presenteert het label een garderobe die tijdloze elegantie combineert met moderne veelzijdigheid, perfect afgestemd op de levensstijl en esthetiek van de veeleisende man van nu.

Een kustverhaal in kleur en vorm

De kern van SS26 is een suggestief kleurenpalet. Geïnspireerd door de natuurlijke schoonheid van het Middellandse Zeegebied bieden tinten zoals zeegroen, turquoise en koraal zowel emotionele diepgang als sterk verkooppotentieel. Deze kleuren vertalen zich in seizoensgebonden key pieces met verfijnde maar draagbare silhouetten. Van vloeiende linnen overhemden tot gestructureerde outerwear: de collectie vormt een samenhangende garderobe die moeiteloos overgaat van een kust retraite naar een stedelijke setting.

Aurélien vindt een subtiele balans tussen ingetogen luxe en tactiele innovatie. Belangrijke materialen zijn onder meer puur linnen, zachte badstof, waterafstotende technische stoffen en soepel suède. Denimaccenten op sneakers, petten en jassen voegen een nonchalante, urban touch toe en verrijken het zomerse verhaal van het merk, terwijl ze tegelijkertijd mogelijkheden voor cross-merchandising creëren.

Afgebeeld: SS25-collectie Credits: Aurélien

Afgebeeld: SS25-collectie Credits: Aurélien

Van ontspanning tot precisie

De collectie is afgestemd op de bewuste, kosmopolitische man en spreekt diegenen aan die kwaliteit, duurzaamheid en doordacht ontwerp verkiezen boven vluchtige trends. Met twee drops – een pre-collectie en een hoofdcollectie – toont Aurélien zich flexibel in de groothandel en responsief richting de markt. Het leveringsschema van januari/februari garandeert tijdige beschikbaarheid voorafgaand aan de piek van het seizoen. De kledingstukken zijn ontworpen om mee te bewegen met het ritme van het dagelijks leven. Ze overbruggen werk en vrije tijd met lichtgewicht outerwear, ademende knitwear en silhouetten die comfort en structuur verenigen.

Aurélien Credits: Afgebeeld: SS25-collectie

Strategische expansie en internationale mijlpalen

Naast het product betekent het SS26-seizoen voor Aurélien ook een commercieel keerpunt. Het label is inmiddels aanwezig in toonaangevende retailomgevingen zoals Harrods in Londen, Rinascente in Milaan, Oger in Nederland en Harry Rosen in Canada. Deze groei wordt verder versterkt door meeslepende merkactivaties, waaronder een seizoenswinkel in Printemps Parijs en een recent geopende pop-up bij Selfridges op 22 juni.

De actieve aanwezigheid op modebeurs Pitti Uomo en een zorgvuldig samengestelde showroom in Milaan onderstrepen Auréliens toewijding aan premium positionering en betekenisvolle betrokkenheid van kopers. Met het oog op de toekomst blijft het merk inzetten op selectieve retailgroei, verfijnde distributie en een productfilosofie gebaseerd op materiaalinnovatie en ingetogen verfijning – en dat alles zonder afbreuk te doen aan de mediterrane joie de vivre.

De afbeeldingen zijn uit de vorige lente/zomer 2025-collectie. Neem voor de SS26-collectie contact op met: wholesale@aurelien-online.com

