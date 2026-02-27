Aurélien SS26: een mediterraan modehuis dat joie de vivre naar moderne luxe brengt

Aurélien, het jonge luxemerk dat een nieuw tijdperk van verfijnde elegantie inluidt, zet zijn opmars voort bij de meest prestigieuze retailers ter wereld. Met verkooppunten bij Harrods, Selfridges en Printemps, een gevierde flagshipstore in Amsterdam en de aanstaande opening van een boetiek in Londen, groeit het merk snel uit tot een van de meest intrigerende namen in de hedendaagse herenmode. Ook buiten Europa wint Aurélien aan populariteit bij belangrijke warenhuizen en luxeretailers wereldwijd, wat de groeiende internationale aanwezigheid van het modehuis weerspiegelt.

De kern van Auréliens identiteit is een mediterrane joie de vivre: een levensstijl die licht, warmte, gemak en het plezier van tijdloze, goed gemaakte items waardeert. Deze geest is de leidraad voor alles wat het modehuis creëert, met als resultaat kleding die natuurlijk, moeiteloos en ingetogen elegant aanvoelt.

Credits: Aurélien

Credits: Aurélien

Aurélien omschrijft zijn filosofie als Smart Luxury: tijdloze stijl, ambachtelijk vakmanschap en de beste natuurlijke grondstoffen, aangeboden voor een elegante prijs. De focus ligt op kwaliteit die voor zichzelf spreekt: rijke suèdes, soepel nerfleer, puur kasjmier en wol, en strakke, moderne silhouetten gemaakt om seizoen na seizoen te dragen.

Dit ethos komt volledig tot uiting in de SS26-collectie, een eerbetoon aan joie de vivre, uitgedrukt in kleur, textuur en lichtheid. De campagne is gefotografeerd op een Grieks eiland, waar het kleurenpalet van het seizoen tot leven komt in zijn natuurlijke omgeving. Zeegroen, blauw turkoois en koraal weerspiegelen zonovergoten kustlijnen, kristalhelder water en lange zomermiddagen. Deze kleuren komen terug in luchtig breigoed, lichte laagjes, verfijnde zomerse overhemden, relaxte silhouetten en het kenmerkende schoeisel van het modehuis.

Credits: Aurélien

Vakmanschap definieert elk item. Aurélien werkt nauw samen met familieateliers in Italië en Europa die bekendstaan om hun zorgvuldige handmatige afwerking, verfijnde details en diepgewortelde textielerfgoed. De SS26-collectie viert dit vakmanschap met vederlichte breisels, ongevoerd suède, handgestikte loafers, soepel nerfleer en technische stoffen ontworpen voor comfort bij warm weer. Elk stuk is vervaardigd met hoogwaardige materialen en een serene lichtheid die zich onmiddellijk thuis voelt onder de mediterrane zon.

Terwijl Aurélien zijn internationale expansie voortzet, markeert SS26 een zelfverzekerd hoofdstuk. Het vat de essentie van het modehuis samen: vakmanschap, mediterrane kleuren en een moderne expressie van joie de vivre. Voor de heer die waarde hecht aan kwaliteit en tijdloze stijl, is Aurélien een merk geworden om niet alleen te volgen, maar om mee te leven.

