Authenticiteit is key: shoppers zien liever content van mede-consumenten dan van influencers

Is authenticiteit het nieuwe buzzword ? Het begint er wel op te lijken dankzij het rapport ‘Post-Pandemic Shifts in Consumer Shopping Habits: Authenticity, Personalisation and the Power of UGC’ van Stackla. Voor 9 op de 10 shoppers blijkt authenticiteit bij merken belangrijk te zijn, voor de helft zelfs ‘zeer belangrijk’. Daarbij geeft 79 procent aan dat user generated content (dus content van andere consumenten) van groot belang is bij hun aankoopbeslissingen, terwijl dit maar voor 9 procent geldt als het om influencers gaat.

Er valt dus nog een verandering te maken in de retailwereld. Waar de laatste jaren veel aandacht was voor influencers, suggereert het onderzoek van Stackla dat het werken met echte consumenten meer op zal leveren. 80 procent van de ondervraagde 2.042 consumenten verspreid over de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië geeft namelijk aan dat het waarschijnlijker is dat ze bij een merk zullen kopen wanneer deze foto’s en video’s van echte klanten laat zien op hun website. 72 procent wil dan ook meer content zien van echte klanten wanneer ze moeten besluiten een aankoop te doen.

Dat shoppers content van mede-consumenten als belangrijker zien dan die van influencers, is niet gek. Tegenwoordig moeten influencers transparant zijn over betaalde content waardoor de authenticiteit van de post verminderd. Dat authenticiteit belangrijk is om op in te zetten blijkt wel in het rapport. 88 procent van de ondervraagden geeft aan dat het belangrijk is bij hun besluit over welk merk ze leuk vinden en welke ze willen steunen. 83 procent van de consumenten gelooft daarnaast dat retailers meer authentieke winkelervaringen moet neerzetten voor shoppers zoals zij.