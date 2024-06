Authenticiteit producten Maison Margiela, Marni en Jil Sander wordt digitaal gecertificeerd

De Italiaanse OTB Group gaat producten van de merken Maison Margiela, Marni en Jil Sander voorzien van een digitaal authenticatie certificaat. Deze certificaten worden geïntroduceerd vanaf de FW24-collecties van de merken, zo is te lezen in een persbericht.

Door middel van blockchain-technologie en een NFC-chip in elk kledingstuk of accessoires, zullen de producten te verifiëren zijn als echte merk-producten. De introductie van de techniek zorgt ervoor dat OTB zo’n 1,5 miljoen producten per jaar kan verifiëren.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het innovatieproces van OTB, omdat het ons in staat stelt om meer transparantie, nieuwe manieren van interactie en een steeds meer spraakmakende ervaring voor de klanten van onze luxemerken te garanderen”, aldus Stefano Rosso, lid van het bestuur van het Aura Blockchain Consortium en CEO van Marni. “De volledige toepassing van blockchaintechnologie en de integratie ervan in onze productieprocessen betekent dat we snel kunnen reageren op alle uitdagingen en kansen die toekomstige wetgeving ons biedt.”

Niet alleen helpt het integreren van een digitaal certificaat namaakproducten te bestrijden, maar de blockchain-technologie maakt het ook mogelijk beter te voldoen aan wetgeving die op korte termijn wordt geïmplementeerd. Zo worden bedrijven verantwoordelijk voor het onderzoeken van de eigen productieketen en mogelijke misstanden aan te pakken.

De OTB Group is ook het moeder bedrijf van de merken Viktor&Rolf, Amiri en Diesel. Bij deze merken wordt nog geen digitaal authenticiteitscertificaat aangekondigd.