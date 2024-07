Avontuur en elegantie: Garcia's SS25 voor alle generaties

Beleef de essentie van Garcia's SS25 seizoen, waarin elke collectie een uniek verhaal vertelt, en optimisme, moderne diversiteit en tijdloze elegantie viert.

Garcia's diverse collecties brengen de levendige vibe en verfijning van de jaren '80 en '90 voor vrouwen, de avontuurlijke geest en eigentijdse mannelijkheid voor mannen, en de creatieve ontdekkingen van het digitale tijdperk voor tieners samen. Garcia SS25 biedt een seizoen vol gedurfde kleuren, opvallende prints en tijdloze elegantie geschikt voor elke doelgroep.

"Colour Splash"

De "Colour Splash" collectie barst van levendig optimisme en moderne diversiteit, speciaal ontworpen voor de hedendaagse vrouw die haar unieke stijl met trots omarmt. Geïnspireerd door de gedurfde en kleurrijke vibes van de jaren '80, gecombineerd met de elegante en coole sfeer van de jaren '90, biedt deze collectie een balans van vrouwelijke tops en casual coole broeken. Gedurende het jaar transformeert de collectie: optimistisch geel in februari, levendige oranje en paarse tinten in maart, en een mix van blauw en oceaanmint in april. Met natuurlijke materialen zoals lyocell, linnen en viscose, benadrukt de collectie duurzaamheid en comfort.

Credits: Garcia

Ode aan stoere elegantie

De mannenlijn is een ode aan stoerheid en stijl, perfect voor de avontuurlijke en moderne man. Deze collectie, gekenmerkt door de "Linnen Edit", toont mooie linnen blends in diverse kledingstukken, verrijkt met een palet van diep donkerblauw, wit en zand, aangevuld met popkleuren zoals lichtblauw, roze, groen en oranje. De basis van de collectie bestaat uit Never-Out-of-Stock (NOS) items, die ervoor zorgen dat tijdloze klassiekers altijd beschikbaar zijn. De Garcia man is stoer, zelfbewust en stijlvol, en zijn dynamische levensstijl wordt weerspiegeld in de nieuwe polo’s, truien en broeken van de SS25 collectie.

Credits: Garcia

Digitopia

Voor tienermeisjes verkent de 'Digitopia' collectie de verandering van creativiteit in het digitale tijdperk. Deze lijn combineert stoere en girly items in fantasierijke stijlen met abstracte vormen, fotoprints en vervormde prints. Het kleurenpalet omvat levendige groentinten, blauw, geel en apricot, wat zorgt voor een visueel eclectische collectie.

Materialen zoals popeline, velvet rib en gerecycled polyester voegen diepte en intriges toe, speciaal ontworpen voor de creatieve en trendbewuste Garcia-meisje. De samenkomst van kleuren, materialen en prints biedt tal van creatieve en fantasierijke combinatiemogelijkheden, op trendy en unieke basis.

Credits: Garcia

Ook voor jongens verkent de 'Digitopia' collectie meerdere ‘realiteiten’ die naast elkaar bestaan in de moderne wereld. De collectie begint het seizoen met expressieve kleuren in prints, zoals rood en antraciet, en gaat verder met lichter groen en petrol. Stoffen zoals drogere sweatkwaliteiten van 100 procent katoen en de linnen-look voor shirts reflecteren een focus op comfort en stijl, passend bij de actieve levensstijl van jonge tieners. Een nieuw silhouet voor de jongens is de wide fit denim, gecombineerd met relaxte sweatshirts en t-shirts, geïnspireerd door de populaire look uit de jaren '90 skatecultuur.

Credits: Garcia

Voorproefje van toekomstige collecties

Het vooruitzicht op komende seizoenen wordt gevoed door een succesvolle staat van dienst in belangrijke markten zoals Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.

Met de SS25 collectie biedt Garcia een vernieuwde richting met rijke kwaliteiten en sprekende kleuren, en een luxe uitstraling voor een aantrekkelijke prijs. Garcia wil winkeliers, inkopers en dragers inspireren met een eigenzinnige samensmelting van digitale creativiteit en tijdloze elegantie in SS25 .