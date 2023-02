‘AZ Factory vraagt duo achter modelabel Colville voor volgende collectie’

Linda Chambers en Molly Molloy, de twee ontwerpers achter modelabel Colville, werken aan een collectie voor AZ Factory. Dat blijkt uit een persstatement in handen van WWD. De collectie wordt getoond op 6 maart, tijdens Paris Fashion Week.

Chambers en Molloy werkten in het verleden beiden voor Marni en startten Colville in 2018. Het vrouwenkledingmerk staat bekend om uitgesproken silhouetten in combinatie met sprekende kleuren en prints. Het tweetal werd door AZ Factory gevraagd vanwege hun ‘scherpe visie’, hun aandacht voor diverse vormen van vrouwelijke schoonheid en hun ‘vrijzinnige individualiteit’, zo schrijft WWD op basis van het perscommuniqué.

AZ Factory, opgericht door wijlen ontwerper Alber Elbaz, is een modehuis dat continu samenwerkt met gastontwerpers, of ‘amigo’s’, zoals ze in de communicatie van het merk ook worden genoemd. Eerdere gastontwerpers waren onder meer Lutz Huelle, Ester Manas en Thebe Magugu. Enkele dagen geleden werd het resultaat van een samenwerking met de opkomende ontwerper Tennessy Thoreson gepresenteerd.