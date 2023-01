AZ Factory werkt samen met opkomende ontwerper Tennessy Thoreson voor Parijse coutureweek

Tijdens aankomende coutureweek in Parijs organiseert het Franse modehuis AZ Factory een evenement waar ontwerpen getoond zullen worden van opkomend talent Tennessy Thoreson. Dat blijkt uit een persstatement in handen van WWD. Met deze samenwerking profileert AZ Factory zich verder als springplank voor jonge ontwerpers.

Sinds het overlijden van oprichter Alber Elbaz in 2021 werkt AZ Factory steeds opnieuw samen met gastontwerpers, of ‘amigo’s’, zoals ze door het modehuis ook worden genoemd. De Franse Thoreson is de eerstvolgende kandidaat. Tijdens een ‘theatrale show’ op 23 januari zullen twaalf looks van Thoreson worden getoond, zo schrijft WWD.

Thoreson studeerde in 2021 af aan de University of Art and Design in Genua met de collectie ‘Quand je serai grand, je veux devenir une superhéroïne’ (vert. ‘Als ik later groot ben, word ik een superheldin’). De collectie was er een van silhouetten met stevige schouders en veel felgekleurd nepbont, gevoed door vrouwelijke en queer kracht.

In vergelijking met eerdere ‘amigo’s’, onder wie Thebe Magugu en Ester Manas, zit Thoreson nog vroeg in zijn carrière. Hij heeft momenteel geen eigen merk, maar werkt voor Paco Rabanne. “We bieden talentvolle mensen een kans, zelfs nog voordat ze er in structureel opzicht klaar voor zijn,” aldus Mauro Grimaldi, directeur van AZ-moederbedrijf Richemont, tegenover WWD. AZ Factory werkte eerder samen met de Belgische debutant Cyril Bourez.

Grimaldi was onder de indruk van Thoresons ‘technische vaardigheden, scherpe esthetiek, sterke verhalende kracht en zijn vermogen dit alles te communiceren’, zegt hij tegenover WWD. Van de presentatie van Thoreson verwacht hij ‘een echte couture-ervaring voor de nieuwe generatie, voor mensen die vandaag de dag wellicht meer geïnteresseerd zijn in streetwear of een andere benadering van mode’.