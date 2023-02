Badtextiel uit sojavezels: TMO-student Whitney Johnson wint Meester Koetsier Entrepreneur Award met REBOYA

“Investeren en vermenigvuldigen, that's my goal!”

De Meester Koetsier Entrepreneur Award 2023 gaat dit jaar naar TMO-student Whitney Johnson. Met haar concept REBOYA – badlinnen geproduceerd uit sojavezels – wil zij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van badtextiel in de hospitalitybranche. ‘Want’, zegt zij, ‘vaak wordt vergeten dat voor deze branche enorm veel katoen wordt verwerkt. Niet alleen de fashionindustrie is vervuilend.’ Met de startup prijs van 10.000 euro gaat Whitney haar eerste productie financieren.

Hoe is het idee ontstaan?

‘Tijdens het 5 e semester van TMO worden studenten uitgedaagd een innovatief businessidee te bedenken. Een aantal studenten kwam op het idee van duurzaam badlinnen omdat in de hospitalitybranche zoveel badtextiel wordt gebruikt. De meeste hotels gebruiken 100% kartoenen badlinnen, enorm vervuilend. Ik wilde in het laatste studiejaar van TMO heel graag verder met ondernemerschap, dus daarom ben ik in semester 6 de Ondernemerschapleerlijn gaan doen met als doel het concept van REBOYA verder uit te werken en vorm te geven’.

Hoe ging dat in zijn werk?

‘Onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken! Als eerste welke duurzame grondstofalternatieven er zijn en wat het best past bij het concept en de kernwaarden van het bedrijf namelijk comfort, kwaliteit en het allerbelangrijkste: duurzaamheid. Daarnaast moest ook onderzocht worden of het technisch haalbaar is om kwalitatief goede handdoeken te produceren die geschikt zijn voor de hospitalitybranche. Na veel onderzoek, bleek het haalbaar te zijn en as we speak worden de eerste samples geproduceerd. REBOYA badlinnen bestaat uit een mix van gerecycled katoen en sojavezel. Ook heb ik marktonderzoek gedaan. Je wil natuurlijk weten hoe groot het afzetgebied is en waar de potentiële klant zich bevindt. Die markt bleek enorm te zijn. Denk aan resorts, hotels, spa’s, wellnesscentra, wasserettes en linnenleveranciers.’

Kun je iets over de grondstof vertellen? Wat is een sojavezel precies?

‘Sojavezel is een vrij unieke grondstof en is vrij moeilijk te vinden. Sojavezels worden gemaakt van sojaboonpeulen, vezels van soja zijn dus een bijproduct van de productie van voedsel. Van het resterende eiwit kunnen vezels worden gesponnen. Het is daarom 100 procent veganistisch, biologisch afbreekbaar en hernieuwbaar. De combinatie van gerecycled katoen en sojavezel zorgt voor duurzaam, kwalitatief hoogstaand badlinnen. Sojavezel is minder belastend voor het milieu, antibacterieel, heeft een hoger slijtvermogen, een hoger vocht-opnemend vermogen dan katoen, droogt sneller dan katoen en is bovendien heerlijk zacht. In combinatie met gerecycled katoen worden de eigenschappen versterkt en wordt het badlinnen verstevigd.’

Heb je al een producent op het oog?

‘Jazeker! Ik ben drie dagen naar een vakbeurs in Duitsland geweest, op zoek naar leveranciers en producenten. Daar ben ik in contact gekomen met een producent uit India die al kleding maakt uit sojavezel. De vraag naar badtextiel hadden ze niet eerder gehad. Ze wilden daar wel instappen. Inmiddels zijn de eerste samples besteld, deze verwacht ik volgende maand. Super spannend, want dan start de eerste testfase en gaan we samples leveren aan onze eerste potentiële klant; een luxe hotel in Amsterdam! Hopelijk volgt dan snel onze eerste echte order.’

Je praat over ‘ons’, maar je doet dit toch alleen?

‘Haha, ja dat klopt. Normaliter doe je de Ondernemerschapleerlijn van TMO met z’n tweeën, maar ik heb het alleen gedaan. Het voelt al als ‘’wij’’ omdat ik zo nauw samenwerk met de leverancier en de coaches en docenten van TMO. Maar als REBOYA een succes wordt, hoop ik dat het in de toekomst ook écht ‘ons’ wordt. Een wijs persoon genaamd Shamil Gesser’ zei ooit: “if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Ik sta daarom zeker open voor een partnerschap om REBOYA naar een hoger niveau te tillen.’

Waarom denk je dat je de Meester Koetsier prijs hebt gewonnen?

‘Ik denk omdat het een uniek product is. Misschien kan REBOYA een verandering teweeg brengen in de hospitalitybranche. TMO leidt changemakers op. Het zou mooi zijn als ik met RBEOYA ook een positieve verandering teweeg ga brengen. Daarnaast viel mijn drive op bij de jury. Ik was de enige student uit semester 6 die de Ondernemerschapleerlijn heeft gevolgd. Ik zag alleen maar kansen om te doen wat ik altijd al wilde: ondernemer worden. Als er een plek is waar je fouten mag maken, dan is dat op school. Dit is een unieke mogelijkheid die ik wel móest benutten. Een bedrijf opstarten tijdens je studie met de hulp van de allerbeste coaches. Dat is toch gewoon een golden ticket!’.

Helemaal in je eentje een startup realiseren. Dat is ook best wel eng voor een jonge

student? ‘Het was zeker spannend, maar soms moet je dingen ook gewoon dóen. Ik zeg altijd; “I would rather try and fail at something than not try at all”. Ik wil geen spijt krijgen, ik hou van risico’s nemen! Mijn kracht en zelfvertrouwen haal ik uit mijn geloof. Ik geloof dat met God er niks onmogelijk is. Dreams cán come true!’

Wat ga je met de prijs doen?

‘Investeren en vermenigvuldigen, that’s my goal! De eerste productie van samples staat op de rit. Daarna hoop ik snel mijn eerste order te kunnen plaatsen. Die ga ik voorfinancieren met het geld dat ik met de Koetsier Award heb gewonnen.’

Maar nu eerst nog afstuderen. Waar ga je stagelopen?

‘Ik heb ervoor gekozen om niet bij een ‘normaal’ fashionbedrijf af te studeren, maar in mijn eigen bedrijf. Dat is het mooie en unieke van de Ondernemerschapleerlijn; je kunt in je eigen bedrijf stagelopen en afstuderen. Hoe cool is dat!’