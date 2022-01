Balenciaga blijft op eerste plaats staan in Lyst Index Q4

Balenciaga wist de eerste plek in de Lyst Index te behouden in het afgelopen vierde kwartaal, zo blijkt in de ranglijst van de modezoekmachine. Moncler maakte een opmerkelijke verschuiving van nummer elf naar vijf. Dior en Bottega Veneta zakte beide juist drie plaatsen in de lijst.

Hoewel dit keer niet in de ranglijst, benoemt Lyst toch ook het merk Off-White van de wijlen ontwerper Virgil Abloh. Van de achttien kwartalen dat de modezoekmachine de lijst maakt van populairste merken en producten, stond Off-White vijf keer bovenaan. Producten van Off-White hebben dan ook met regelmaat tussen de meest populaire items van de zoekmachine gestaan.

Andere invloeden in het kwartaal waren films en series. Zo kwam de langverwachte film House of Gucci uit wat zorgde dat de Gucci 1953 Horsebit loafers bovenaan de wensenlijst van mannen stond. Ook series zoals Succession, And Just Like That, Emily in Paris en Squid Game beïnvloedden het modebeeld.